城鎮老舊小區改造 3重點革命

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸推動城鎮老舊小區改造。圖為在四川省樂山市市中區海棠街道的一處改造後的老舊小區。（新華社）
大陸推動城鎮老舊小區改造。圖為在四川省樂山市市中區海棠街道的一處改造後的老舊小區。（新華社）

大陸住房和城鄉建設部18日消息稱，住建部等七部門近日印發《關於扎實推進2023年城鎮老舊小區改造工作的通知》，部署各地扎實推進城鎮老舊小區改造計劃實施，靠前謀劃2024年改造計劃。

中新社報導，《通知》明確，有序推進城鎮老舊小區改造計劃實施，扎實抓好樓道革命、環境革命、管理革命等3個重點。 　　

一是扎實推進樓道革命。加快更新改造老化和有隱患的燃氣、供水、供熱、排水、供電、通信等管線管道，整治樓棟內人行走道、排風煙道、通風井道、上下小道等，開展住宅外牆安全整治。大力推進有條件的樓棟加裝電梯等。

二是深入推進環境革命。全面整治小區及其周邊的綠化、照明等環境。依據需求增設停車庫（場）、電動自行車以及汽車充電設施，改造或建設小區及周邊適老化和適兒化設施、無障礙設施等。

三是有效實施管理革命。積極引導有條件的小區引入專業化物業服務企業，完善住宅專項維修資金使用續籌等機制，促進小區改造後維護更新進入良性軌道等。

《通知》強調，加強一老一小等適老化及適兒化改造。其中提出，在有條件的地方，按照人均用地不低於0.1平方米的標準配建或設置養老服務設施用房。

《通知》還要求合理安排2024年城鎮老舊小區改造計劃，明確改造對象範圍，重點改造2000年底前建成需改造的城鎮老舊小區。加強相關工作和計劃統籌銜接，盡快自下而上研究確定2024年改造計劃，於2023年啟動居民意願徵詢、項目立項審批、改造資金籌措等前期工作，鼓勵具備條件的項目提前至2023年開工實施。

上報改造計劃，堅決防止盲目舉債鋪攤子、增加政府隱性債務。

老化 年改

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