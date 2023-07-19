體驗人生最高溫！新疆吐魯番達52.2℃ 火焰山地表飆破80℃

炎熱高溫來襲，大陸不少城市熱度爆表。近日，大陸新疆吐魯番高溫高達52.2℃，突破歷史同期極值。在火焰山景區，巨型溫度計顯示，實時地表溫度甚至飆破80℃。

在伊朗副熱帶高壓的影響下，近日，新疆大部分區域迎來一輪高溫天氣。7月14日17時22分，吐魯番市氣象台發布高溫紅色預警訊號。16日19時07分，吐魯番市高昌區三堡鄉區域自動氣象站觀測顯示為52.2℃，破歷史同期高溫極值。

16日下午3時，吐魯番火焰山景區的巨型溫度計顯示，實時地表溫度達到80℃。有遊客表示「體驗到了人生中的最高溫度，這種感覺還是挺奇妙的」。當日，景區有工作人員為遊客發送免費的綠豆雪糕、藿香正氣水等，用於防暑降溫。

據悉，為應對高溫酷暑，當地對清潔工的工作時間進行了調整，錯開高溫時段，並及時為清潔工們發放礦泉水和防暑降溫物資。新疆氣象台介紹，17日至21日，新疆平原大部會維持35℃以上的高溫天氣，吐魯番市、哈密市局地高溫達45℃以上。