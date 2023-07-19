京城吹露營風 音樂美食伴遊

盛夏來了。每到節假日，京城都有不少市民呼朋喚友去露營。不論是公園景區還是林地山間，都紛紛開闢了各具特色的營地，可以運動、野餐、踏青或觀星。山河為幕草為席，一頂頂帳篷撐起了「詩和遠方」。

小溪谷森林營地鑲嵌在平谷區郭家屯村北，因一條天然溪流而得名。溪流兩側分布著多個活動區，如露營、景觀種植、水生態體驗、稻作體驗、共用菜園、運動拓展、萌寵互動等。遊客們在春天種下的稻子，如今已經冒出一簇簇20公分的綠苗，一處淺水塘名為「渾水摸魚」，歡迎孩子們擼起褲管下水玩耍。萌寵互動區的入口有一株高大的杏樹，橙色的果實掛滿枝頭，小兔子、山羊靜待孩子們的投餵。

去年，小溪谷森林營地初建。今年，營地從58畝擴展至120畝，遊客可自帶帳篷，也能租用營地的天幕。

延慶媯水河畔的世園公園總共有12片露營地，遍布在公園媯汭湖、蒙草園、草坪劇場、濕地溪穀等多個地方，總占地面積約28萬平方公尺，可提供千餘個露營營位。這裡的營地以12星座來命名，各具特色。

世園露營文化節還融入了濃厚的運動元素，遊客可以在媯汭湖「白羊座」營地、百蔬園「巨蟹座」營地、濕地溪谷「射手座營地」體驗水上皮划艇和電動船、蔬菜採摘、親子釣魚、馬術體驗等多種運動。

金海湖是北京第三大水庫。近年來，桃花水母、白尾海雕等國家保護野生動物現身金海湖。今年，環湖共有十餘塊露營地開放，總面積150萬平方公尺，引入了音樂、美食、體育等業態。

金海湖景區的壩前大草坪, 就是其中一片露營地。它的面積足有兩萬平方公尺，幾株槐樹枝葉茂盛，晴朗的日子會投下濃密樹影，不遠處就是壩體上的巨幅彩繪。今年春天，這裡還舉辦了一場五人制足球賽。暑期，營地將邀請知名DJ來到金海湖，在週末舉辦音樂活動，打造「草地上的三里屯」。