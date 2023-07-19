四川非遺品牌 綿竹年畫獲薦

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
綿竹年畫在四川非遺品牌榜上有名。圖／本報四川德陽傳真
綿竹年畫在四川非遺品牌榜上有名。圖／本報四川德陽傳真

日前，四川省文旅廳對「非遺四川·百城百藝」四川非遺品牌建議名單進行了公示，全省30個非遺品牌入選；其中，來自德陽市的綿竹年畫榜上有名。

據了解，「非遺四川·百城百藝」四川非遺品牌評審工作按照區縣申報、市州推薦、專家評審、評審工作領導小組審議等程式，最終形成「非遺四川·百城百藝」四川非遺品牌30項建議名單。此次進入公示名單的綿竹年畫又稱「綿竹木版年畫」，與「劍南春酒」和「趙坡茶」並稱為「綿竹三絕」，是大陸四大年畫之一，也是大陸國家級非物質文化遺產。綿竹年畫起源於北宋，興於明代，盛於清代，多以木版印出輪廓而後填色，並以色彩鮮豔明快，線條古拙流暢而著稱於世，深受大家的喜愛與歡迎。

綿竹年畫村地處綿竹市南大門孝德鎮，是綿竹年畫南派掌門人陳興才的家鄉，也是綿竹年畫的發源地，大陸AAAA級旅遊景區。隨處可見的年畫作品以及絡繹不絕的遊人，都彰顯著這份古老技藝的旺盛生命力。

品牌 遺產

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