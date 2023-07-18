引漢濟渭工程 先期通水

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

歷經十餘年建設，大陸重大水利工程——引漢濟渭工程16日成功實現先期通水。從長江最大支流漢江引來的江水，穿過近百公里的秦嶺輸水隧洞後，最終將補給黃河最大支流渭河，從而實現長江和黃河在關中大地握手。

新華社報導，地處西北的陝西水資源總量長期不足且時空分布不均。陝西省水利廳統計數據顯示，陝西省多年平均水資源總量為大陸全國總量的1.48%，全省人均水資源量僅為大陸全國平均水平的一半，並且全省71%的水資源分布在陝南地區，缺水成為制約關中和陝北地區經濟社會發展的關鍵瓶頸。

為改變這一狀況，經大陸有關部門批覆，2011年底引漢濟渭工程正式開工建設。這一重大工程由調水工程（一期工程）和輸配水工程（二期工程和三期工程）組成，總投資約516億元，目前一期工程已基本完工，二期工程部分完工。

「這一工程統籌陝西三大區域，解渴陝北、滋潤關中、帶動陝南，具有深遠意義。」陝西省水利廳廳長鄭維國說，調蓄豐水期的漢江水發電、供水，帶動陝南綠色產業發展；漢江水進入關中後，可有效補給關中城市群用水、減少當地地下水開採；通過水權置換等，還將為陝北爭取黃河幹流取水指標，為陝北國家能源化工基地建設提供用水保障。

據悉，工程全部建成後，將解決西安、咸陽、渭南、楊凌等關中地區城市的生活與工業用水需求，受水區域總面積1.4萬平方公里，受益人口1411萬人，新增500萬人口規模的城市用水。

關中 水資源 省水

延伸閱讀

桃園重金屬污染農地整治再利用 轉型蘆竹特色公園

新豐掩埋場燒出堆置問題 竹縣焚化廠最快明年可燒垃圾

多良火車站施工休園 暑假暫開放攤商怨沒宣傳

南市和緯路1公里施工3年 路旁軟體科技園區指日可待

相關新聞

蘭州重粒子治癌儀器 投入使用

位於甘肅蘭州新區的蘭州泰基公司，是大陸中國科學院旗下的國有企業，目前專注於重粒子治療裝置的研發與生產。這種儀器主要用於治...

留學生尋機遇 特種兵式遊大陸

赴大陸留學的烏茲別克小伙王龍暑期行程滿滿：從海南省的三亞、文昌、海口，再到廣東省的廣州、佛山、中山、珠海，接著打卡澳門…...

颱風泰利襲華南、香港

颱風泰利襲擊華南和香港，香港天文台昨發出八號風球（暴風訊號），所有日校停課，香港交易所休市。大陸海南省海口市全市啟動「停...

引漢濟渭工程 先期通水

歷經十餘年建設，大陸重大水利工程——引漢濟渭工程16日成功實現先期通水。從長江最大支流漢江引來的江水，穿過近百公里的秦嶺...

山東棗莊／抱犢崮國家森林公園 譽為天下第一崮

抱犢崮國家森林公園，位於棗莊市東北2 0 公里處；主峰抱犢崮在棗莊市山亭區北莊鎮境內，海拔584公尺，為「沂蒙七十二崮」...

山東棗莊／棗莊泥塑 金石傳拓

「棗莊泥塑」流傳於棗莊市及周邊地區，根據有關家譜和碑文記載，元末明初，棗莊先人從山西洪洞縣遷居至棗莊，帶來了泥塑技藝，從...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦