引漢濟渭工程 先期通水

歷經十餘年建設，大陸重大水利工程——引漢濟渭工程16日成功實現先期通水。從長江最大支流漢江引來的江水，穿過近百公里的秦嶺輸水隧洞後，最終將補給黃河最大支流渭河，從而實現長江和黃河在關中大地握手。

新華社報導，地處西北的陝西水資源總量長期不足且時空分布不均。陝西省水利廳統計數據顯示，陝西省多年平均水資源總量為大陸全國總量的1.48%，全省人均水資源量僅為大陸全國平均水平的一半，並且全省71%的水資源分布在陝南地區，缺水成為制約關中和陝北地區經濟社會發展的關鍵瓶頸。

為改變這一狀況，經大陸有關部門批覆，2011年底引漢濟渭工程正式開工建設。這一重大工程由調水工程（一期工程）和輸配水工程（二期工程和三期工程）組成，總投資約516億元，目前一期工程已基本完工，二期工程部分完工。

「這一工程統籌陝西三大區域，解渴陝北、滋潤關中、帶動陝南，具有深遠意義。」陝西省水利廳廳長鄭維國說，調蓄豐水期的漢江水發電、供水，帶動陝南綠色產業發展；漢江水進入關中後，可有效補給關中城市群用水、減少當地地下水開採；通過水權置換等，還將為陝北爭取黃河幹流取水指標，為陝北國家能源化工基地建設提供用水保障。

據悉，工程全部建成後，將解決西安、咸陽、渭南、楊凌等關中地區城市的生活與工業用水需求，受水區域總面積1.4萬平方公里，受益人口1411萬人，新增500萬人口規模的城市用水。