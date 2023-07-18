蘭州重粒子治癌儀器 投入使用

位於甘肅蘭州新區的蘭州泰基公司，是大陸中國科學院旗下的國有企業，目前專注於重粒子治療裝置的研發與生產。這種儀器主要用於治療癌症，全球主要生產商為日本日立、東芝與德國西門子，蘭州泰基在自主研發的基礎上，目前已在甘肅武威投入首台儀器的使用，該公司也表示，未來希望能與台灣方面合作，服務更多患者。

蘭州泰基由大陸中科院近代物理所控股，後者一九九三年開始先進的重粒子治癌技術研究。不同於傳統的放射治療係採用高能量X光或電子束，重粒子癌症治療是將碳原子游離成碳離子，並將粒子加速至光速的七成，利用重粒子射線布拉格能峰的特性，精準摧毀癌細胞，且對其餘組織和器官傷害大大降低。

蘭州泰基副總經理楊文杰十六日介紹，該公司儀器目前投入使用的是武威腫瘤醫院，二○二○年三月正式投入臨床使用，截至今年四月累計收治患者七○五名。患者不少是癌症晚期，以肺癌、胰腺癌、肝癌為大宗，經治療後綜合生存率能達到七成以上。

據了解，有台灣的醫療與技術人員在武威服務，包含具長庚醫院背景的醫師，也曾收治過台灣病患。而一般大陸民眾使用這項治療，每個部位費用的官方定價為人民幣廿六萬元左右（約合台幣一一三萬元），但實際上能以廿萬元（約合台幣八十七萬元）享受治療。至於不具大陸居民身分的台灣與海外民眾，則可能會稍貴一些。

未來是否有與台灣合作意願？楊文杰表示，非常有意願服務兩岸的患者，台灣也是會給予更重要的（合作）考慮，希望未來設備更加小型化、更加緊湊化、性能更加先進、服務更多患者。

短期內，蘭州泰基預計，被命名為「碳離子治療系統」的醫用重粒子加速器，將會在全大陸開設共7個治療中心。除武威外，包含蘭州、武漢、南京、莆田、長春、杭州等城市，目前年產量約為三台。此外，大陸先前已有從德國西門子引進的設備，位於上海。