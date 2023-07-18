留學生尋機遇 特種兵式遊大陸

赴大陸留學的烏茲別克小伙王龍暑期行程滿滿：從海南省的三亞、文昌、海口，再到廣東省的廣州、佛山、中山、珠海，接著打卡澳門…王龍將旅行中看到的美景和有趣的經歷發布在社交平台，稱自己是「特種兵式」遊中國。

中新社報導，王龍就讀於海南大學商務經濟專業。出於對中國文化的喜愛，2019年他來到海南學習中文，並給自己取了一個地道的中文名字。在大陸的四年時間裡，王龍每年都利用寒暑假到大陸各地旅行。

有別於逛熱門景點，王龍每次出遊行程有一項重要內容——考察當地市場。今年暑假，王龍約上烏茲別克的朋友，專門到廣東多個城市了解燈具、汽車零配件和服裝市場。

近年來，大陸成為海外留學生的熱門留學目的地。在留學生眼中，在大陸的學習經歷並不僅僅局限在校園。

特種兵式旅遊的背後，是廣闊的大陸市場帶來的吸引力。

「中國那麼大，我們一定要多看看！」俄羅斯留學生佳藝在海南的大學只學習了一年漢語，就已利用假期遊歷了中國大陸十多個地方。今年暑假，她早早制定計畫，訂好機票和高鐵票，馬不停蹄地打卡廣州、杭州、上海、南京和北京等地。 「中國非常歡迎外國人，我在旅行中認識了很多在上海做生意的俄羅斯人。」佳藝說，通過旅行，她不僅提高了漢語水平、結交新朋友，也感知到大陸經濟市場的活力，更加堅定了畢業後在大陸就業的念頭。

當下，網路平台經濟、共享經濟等一批新的模式蓬勃發展，留學生對大陸發展變化的感知，不僅僅體現在生活方式上，還有對科技、文化的理解。

「在中國生活，出門不帶錢包，用手機支付就能付款，太方便了。」海南師範大學馬達加斯加籍留學生文迪被中國智慧圈粉，對於中國文化她更是充滿熱愛。「我到海南五指山市了解中國少數民族文化，在江西景德鎮認識中國瓷器文化，每一次旅行都有奇妙的體驗。」

文迪走過大陸多個城市，有時會在快節奏中選擇慢旅行，坐火車看美景，體驗當地人的生活方式。