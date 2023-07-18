山東棗莊／台兒莊天后宮 灰燼中重生 刻畫工藝之美

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
重建的天后宮，是目前中國建築工藝最精美的的一座。 圖／本報山東棗莊傳真
重建的天后宮，是目前中國建築工藝最精美的的一座。 圖／本報山東棗莊傳真

台兒莊的天后宮（媽祖廟） ， 興修於清雍正年間，祭祀海神林默。1938年，天后宮毀於台兒莊大戰戰火。今天重建的天后宮，是目前中國建築工藝最精美的的一座。

天后宮供奉的天后聖母，原是福建民間信仰的海神。後來，天后信仰跟著閩商的腳步傳到全國各地。雍正十一年，天后列入祀典後，台兒莊便興修了天后宮。

天后宮建築－龍元素圖／本報山東棗莊傳真
天后宮建築－龍元素圖／本報山東棗莊傳真

天后宮總建築面積1508平方公尺，為二進庭院格局，由正殿、左右廂房、鐘鼓樓等建築構成。建築脊飾鏤空灰塑二龍戲珠，線條舒展流暢， 木雕精美， 彩繪點染， 雕梁畫棟，金碧輝煌。當年清乾隆皇帝第四次遊江南的時候， 在天后宮廟前廣場登岸， 接受地方官員朝拜，御筆親題「天下第一莊」，成為台兒莊永久的名片。現在每天都有大型水陸實景演出《乾隆巡遊台兒莊》。

台兒莊的天后信仰，並非只在船民和閩商中流行。燒香膜拜的人中，更多的是乞求子嗣的婦女。當時，在民間流傳最廣、影響很深的一種習俗，就是為求子嗣去天后宮內「拴娃娃」。大陸內陸供奉天后的廟宇不多，台兒莊有天后宮存在，是閩商在運河流域經商、傳播媽祖信仰的見證，也折射出了當年台兒莊舟船雲集，經濟繁榮的盛況。

天后宮 民間信仰 建築

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