山東棗莊／棗莊泥塑 金石傳拓

「棗莊泥塑」流傳於棗莊市及周邊地區，根據有關家譜和碑文記載，元末明初，棗莊先人從山西洪洞縣遷居至棗莊，帶來了泥塑技藝，從此棗莊泥塑就在棗莊地區流傳開來，距今已有六百多年的歷史。

「棗莊泥人劉」，是山亭區山城街道辦事處薄板村劉氏家族傳流下來的民間手工藝泥塑藝術品。劉氏泥塑主要分兩大類，一是神佛彩塑造像，二是燒製各種生活用品的土陶器具，計有150餘個品種。早先全村劉氏族人，一百多人從事這項手藝，其技藝影響輻射整個魯南和蘇北等周邊地區，產品廣泛流入浙江、天津等地。劉氏泥塑手藝至今已流傳六代。

金石傳拓圖／本報山東棗莊傳真

2008年劉進潮創辦了「泥人劉」工作室，對這一獨特的民間泥塑藝術進行保護傳承，發揚光大。傳拓技藝是中國最古老的複印技術之一，有著1500多年的歷史。棗莊金石傳拓技藝起創於清代中後期，迄今已歷五代、140餘年，現為市級非遺項目。

棗莊泥塑，栩栩如生。圖／本報山東棗莊傳真

傳拓是以紙緊覆進石器物的文字、圖畫上面，然後用墨列印；因在傳拓過程中有一套技術方法，故名。由於此法主要應用於金石器物上，如拓因碑刻、墓誌、甲骨文字、陶器文字、青銅銘文、玉器花紋、瓦當圖案、畫像石、銅鏡、貨幣、銅器器型等，所以也稱金石傳拓技法。