山東棗莊／千年古運河 台兒莊古城

山東省最南部的棗莊市，地處京滬交通大動脈的黃金中間節點，京杭大運河穿境而過。台兒莊古城，位於京杭大運河的中心點，坐落在棗莊市台兒莊區和魯蘇豫皖四省交界地帶；古城始建於秦漢，發展於唐宋， 繁榮於明清，清朝乾隆帝封古城為「天下第一莊」。

古城夜景，如一幅水彩畫。圖／本報山東棗莊傳真

古城是大陸規模最大的古城，內有古河道、古碼頭、中華古水城、台兒莊大戰紀念館等。2008年繼波蘭華沙、義大利龐貝、大陸麗江之後，成為世界第四座重建古城。台兒莊古城重建工程於2 0 1 3 年8 月竣工， 是古運河畔唯一一座南北交融、中西合璧的文化名城，八大建築風格融為一體，72座廟宇匯於一城；是京杭大運河上唯一一座古碼頭、古駁岸等水工遺存完整的運河古城，城內留存有明清時期的古運河，擁有「京杭運河僅存的遺產村莊」；是大陸唯一一座「中華古水城」，古水街水巷可以舟楫搖曳，遍遊全城。

「中華第一龍」：火龍鋼花圖／本報山東棗莊傳真

台兒莊運河古道北岸的順河街、越河街、丁字街等部分古街巷，以及岸兩邊仍然保存完整， 原汁原味的明清古商鋪、古民居， 還有岸邊的古碼頭等，最老的已有500多年歷史。走進古城，小橋流水在沿岸垂柳的映襯下，更顯得詩情畫意。

古城初春景圖／本報山東棗莊傳真

古城夜景也是好看。夜幕降臨，華燈初上，古城猶如一顆明珠，點綴在綿長的運河岸邊。如果說白天的古城是一幅水墨畫，那麼晚上的古城就是一幅水彩畫。水巷汪塘、古街石橋、亭閣樓台， 在夜幕下如詩如畫。乘船夜遊古城，是台兒莊旅遊的一大亮點。古城的夜晚，令遊客翹首以盼的，是融合了運河文化和魯南元素的「火龍鋼花」演出。「火龍鋼花」有著千餘年的歷史，是首批大陸國家級非物質文化遺產項目，有著「中華第一龍」的美譽。

古城船形街圖／本報山東棗莊傳真

台兒莊古城擁有400多座院落、40多座展館、10條主街、108座橋梁，盡可能地保留了運河古城城市和文化繁盛的原貌，是擁有眾多非物質文化遺產的「遺產保護示範之城」，「非物質文化遺產傳承典範之城」，對柳琴戲、皮影戲等非物質文化遺產，進行了系統的挖掘、還原，並通過各種文化展演和主題活動，進行非物質文化遺產的展示、傳承和保護。

非物質文化遺產柳琴戲圖／本報山東棗莊傳真