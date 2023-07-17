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歐美簽證難 中東和非洲成陸客暑假目的地「黑馬」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
因歐美簽證難辦，非洲和中東成為今年暑假陸客出遊的「黑馬」。圖為在納米比亞一處國家公園內的鹽沼地。（新華社）
因歐美簽證難辦，非洲和中東成為今年暑假陸客出遊的「黑馬」。圖為在納米比亞一處國家公園內的鹽沼地。（新華社）

澎湃新聞報導，目前大陸民眾赴歐美國家旅遊，多地簽證已經排到暑期後。因為辦簽證速度非常慢，中東和非洲成為大陸民眾暑假旅遊目的地的「黑馬」。

澎湃新聞引述途牛旅行網表示，目前，大部分歐洲國家簽證申請的平均排隊可預約日期要到9~10月。團簽方面，有送簽資質的旅行社一般會至少提前一個半月向使館提交預約申請；個簽預約相對排隊時間較長，一般建議至少提前三個月預約送簽日期，部分國家可能更久。

廣之旅的數據顯示，7月首周，「新馬」線路等東南亞線路諮詢量上升帶動了暑假排期諮詢量的整體上升。廣之旅新聞發言人官鍵向澎湃新聞解釋：「新馬價格適中，簽證便利，非常適合親子遊。」

攜程方面在接受澎湃新聞採訪時表示，當歐洲等傳統熱門目的地降溫，中東非洲市場也成為暑期出境游市場的「黑馬」。

攜程數據顯示，中東非暑期機票均價較疫前變化不大，航班恢復度高，埃及和阿拉伯聯合大公國團隊遊客簽證非常方便，各方面友好的條件使得其成為許多人出境游的首選。其中，截至7月11日，中東航班恢復度達2019年同期的70%；非洲航班恢復度達2019年同期的127%。

攜程跟團遊自營數據顯示，和2019年同期相比，今年埃及和阿拉伯聯合大公國線路的客流量都實現了反超，其中埃及線路客流甚至增長了一倍以上。

從跟團遊目的地排名來看，據廣之旅的數據，東南亞地區前九名分別為新加坡、馬來西亞沙巴、泰國、馬爾地夫、峇厘島、斯里蘭卡、越南、尼泊爾和寮國。

歐美非熱門目的地前十的地區分別為法瑞義、高加索、蒙古國、南非、埃及、西葡（西班牙和葡萄牙）、塞爾維亞、杜拜、伊朗和肯亞。其中，伊朗的熱度從出境遊開放至今始終位居前列。

馬爾地夫 簽證 埃及

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