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泰利颱風隔空發威、浙江1小時倒水逾250毫米 內澇致車輛被淹行人受困
中央氣象台預計，颱風中心將以每小時15公里左右的速度向西偏北方向移動，強度逐漸增強，於今日（17日）晚間在廣東台山到海南文昌一帶沿海登陸。
受到颱風泰利和副熱帶高壓共同影響，16日晚，浙江嘉善部分地區出現大暴雨，當地發布暴雨紅色預警。當地居民拍下暴雨現場畫面，多處道路積水淹沒車頂，行人被困路中。
據海客新聞報導，16日21時，浙江嘉善縣短時降雨量全國第一；22時，嘉善氣象台表示，當地5個鎮累計雨量超過100毫米，羅星街道降雨甚至超過250毫米。當地自22時起至防汛應急響應結束，嘉善縣所有地面停車場、路面停車位免費向市民開放。
7月16日20時21分，浙江嘉善縣氣象台發布暴雨紅色預警信號，23時將防汛Ⅲ級應急響應提升至Ⅱ級。
據當地居民拍攝畫面顯示，市區道路積水嚴重沒過行人腰部，有車輛被淹至車頂停在路中。有居民家中進水嚴重如泳池，大樓內電梯變「水簾洞」、樓梯成「瀑布」。
17日凌晨，浙江嘉善縣雨勢減弱，今日2時，嘉善站水位為3.56米，預測水位將進一步下降。當地防指決定於今日2時將防汛Ⅱ級應急響應調整為Ⅲ級。早8時許，嘉善縣南橋新村主幹道上仍有大概12公分深的積水，相關部門正在協助進行排澇。
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文章授權轉載自《香港01》
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