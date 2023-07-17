快訊

他興奮「4G升5G吃到飽499元」讚划算？內行人曝4點話術急阻止：別傻了

短延時強降雨來了！北北基桃10縣市大雨特報 恐下到「這時間」

末代學士班陸生在台升學 476人留台攻讀碩博士

聽新聞
test
0:00 / 0:00

泰利颱風隔空發威、浙江1小時倒水逾250毫米 內澇致車輛被淹行人受困

香港01／ 撰文：鄭寧
當地居民發布嘉善積水嚴重，有居民家中進水，車輛被困道路。（網絡影片截圖）
當地居民發布嘉善積水嚴重，有居民家中進水，車輛被困道路。（網絡影片截圖）

中央氣象台預計，颱風中心將以每小時15公里左右的速度向西偏北方向移動，強度逐漸增強，於今日（17日）晚間在廣東台山到海南文昌一帶沿海登陸。

受到颱風泰利和副熱帶高壓共同影響，16日晚，浙江嘉善部分地區出現大暴雨，當地發布暴雨紅色預警。當地居民拍下暴雨現場畫面，多處道路積水淹沒車頂，行人被困路中。

據海客新聞報導，16日21時，浙江嘉善縣短時降雨量全國第一；22時，嘉善氣象台表示，當地5個鎮累計雨量超過100毫米，羅星街道降雨甚至超過250毫米。當地自22時起至防汛應急響應結束，嘉善縣所有地面停車場、路面停車位免費向市民開放。

7月16日20時21分，浙江嘉善縣氣象台發布暴雨紅色預警信號，23時將防汛Ⅲ級應急響應提升至Ⅱ級。

據當地居民拍攝畫面顯示，市區道路積水嚴重沒過行人腰部，有車輛被淹至車頂停在路中。有居民家中進水嚴重如泳池，大樓內電梯變「水簾洞」、樓梯成「瀑布」。

17日凌晨，浙江嘉善縣雨勢減弱，今日2時，嘉善站水位為3.56米，預測水位將進一步下降。當地防指決定於今日2時將防汛Ⅱ級應急響應調整為Ⅲ級。早8時許，嘉善縣南橋新村主幹道上仍有大概12公分深的積水，相關部門正在協助進行排澇。

延伸閱讀：

颱風泰利｜今夜登陸廣東台山至海南文昌 數條河流或發生超警洪水

颱風泰利｜料今夜內地登陸 海南2機場取消航班升降

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

泰利颱風隔空發威、浙江1小時倒水逾250毫米 內澇致車輛被淹行人受困

中央氣象台預計，颱風中心將以每小時15公里左右的速度向西偏北方向移動，強度逐漸增強，於今日（17日）晚間在廣東台山到海南文昌一帶沿海登陸…

北京郊區夏都延慶 納涼好去處

盛夏，北京市區氣溫持續攀升，而夏都延慶卻是一城清涼。作為「中國天然氧吧」，夏日的延慶比北京市區常年低3℃左右，吸引越來越...

中越邊境遊火熱 德天瀑布吸客

「德天跨國瀑布景區位於中越邊境百里山水畫廊之上，在景區內不僅可以欣賞廣西的秀美山水，還能遠眺越南風光，領略中越兩國獨特的...

逾千人同步施工 廣州白雲站改造完成

7月15日，經過1200餘名施工人員近5個小時持續鏖戰，京廣線棠溪站場東側倒邊施工順利完成。據悉，這是廣州白雲火車站（白...

三星堆品牌傳播案例 獲長城獎銅獎

日前，在澳門舉辦的2023世界城市品牌大會上，「發現三星堆．中外青年雲對話—三星堆博物館品牌國際傳播案例」，榮獲2022...

抓準中國親俄心態 摳腳漢用AI變身俄國妹 直播賣貨嚇嚇叫

AI換臉詐騙術橫行，大陸近來出現另一種詐騙手法—假裝是個熱愛中國的老外，賺取眼球和流量後，再夾帶直播賣貨來套現，這種手法在大陸社交平台似乎還真的屢試不爽。而大陸網路詐騙份子最愛假扮的老外首推俄羅斯人，這在某方面還與大陸國家主席習近平有關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦