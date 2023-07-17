逾千人同步施工 廣州白雲站改造完成

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

7月15日，經過1200餘名施工人員近5個小時持續鏖戰，京廣線棠溪站場東側倒邊施工順利完成。據悉，這是廣州白雲火車站（白雲站）最大規模的一次站場改造施工。

中新社報導，至此，京廣鐵路順利撥接至廣州白雲火車站19道和22道，給該站西側站場建設按下加速鍵，向按期啟用白雲站又邁出堅實一步。 　　

廣州白雲站是廣州鐵路樞紐五主四輔中的主要客站之一，位於廣州市白雲區南部，站場規模11台24線，將引入京廣普鐵、京廣高鐵、廣湛高鐵、廣清城際等線路，同步配套6條地鐵線路等多種交通接駁設施及公共空間。該站建成後將承接廣州站、廣州東站大部分普速列車，將成為亞洲最大的TOD（以公共交通為導向的開發）鐵路綜合交通樞紐之一。

站場改造施工是廣州白雲站的重點控制性工程，此次站改施工較以往難度升級，京廣鐵路上下行線路採用同時撥接的方式進行，是站場改造以來規模最大、施工人員最多、專業交叉最繁瑣、現場協調最複雜的一次。需要在6個撥接口同步施工，累計撥移線路1.2公里，最大撥移量4.5公尺，對施工組織、安全管控、專業協調各方面都是很大的挑戰。　　據悉，廣州白雲站建成後，將進一步推進高鐵進市區的進程，破解廣州鐵路樞紐運能瓶頸。

高鐵 火車站

延伸閱讀

年薪200萬赴中國任教卻失業 學者不滿被吐槽怒告網友

廣州推動企業上市 3年盼增75家

廣州公寓成交均價 每平方米破3萬

廣州嚴管電動自行車引反彈 年輕人怒改「騎電動輪椅」滿街跑

相關新聞

三星堆品牌傳播案例 獲長城獎銅獎

日前，在澳門舉辦的2023世界城市品牌大會上，「發現三星堆．中外青年雲對話—三星堆博物館品牌國際傳播案例」，榮獲2022...

北京郊區夏都延慶 納涼好去處

盛夏，北京市區氣溫持續攀升，而夏都延慶卻是一城清涼。作為「中國天然氧吧」，夏日的延慶比北京市區常年低3℃左右，吸引越來越...

中越邊境遊火熱 德天瀑布吸客

「德天跨國瀑布景區位於中越邊境百里山水畫廊之上，在景區內不僅可以欣賞廣西的秀美山水，還能遠眺越南風光，領略中越兩國獨特的...

逾千人同步施工 廣州白雲站改造完成

7月15日，經過1200餘名施工人員近5個小時持續鏖戰，京廣線棠溪站場東側倒邊施工順利完成。據悉，這是廣州白雲火車站（白...

玩諧音、性暗示？江蘇家長幫女孩買的內褲印「yin jing」

江蘇一名網友吐槽幫孩子賣的內褲印有「yin jing」字樣，要求退款，引發關注；商家解釋是該英文是設計師的名字，網友認為...

喝咖啡恐搭上命？貴州景區坐200公尺高懸崖喝咖啡 1杯1700

貴州荔波有一森林景區，在200米高的懸崖上喝咖啡，一杯要價398元人民幣（約新台幣1724元）。景區回應，是私人定製行程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦