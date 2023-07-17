逾千人同步施工 廣州白雲站改造完成

7月15日，經過1200餘名施工人員近5個小時持續鏖戰，京廣線棠溪站場東側倒邊施工順利完成。據悉，這是廣州白雲火車站（白雲站）最大規模的一次站場改造施工。

中新社報導，至此，京廣鐵路順利撥接至廣州白雲火車站19道和22道，給該站西側站場建設按下加速鍵，向按期啟用白雲站又邁出堅實一步。

廣州白雲站是廣州鐵路樞紐五主四輔中的主要客站之一，位於廣州市白雲區南部，站場規模11台24線，將引入京廣普鐵、京廣高鐵、廣湛高鐵、廣清城際等線路，同步配套6條地鐵線路等多種交通接駁設施及公共空間。該站建成後將承接廣州站、廣州東站大部分普速列車，將成為亞洲最大的TOD（以公共交通為導向的開發）鐵路綜合交通樞紐之一。

站場改造施工是廣州白雲站的重點控制性工程，此次站改施工較以往難度升級，京廣鐵路上下行線路採用同時撥接的方式進行，是站場改造以來規模最大、施工人員最多、專業交叉最繁瑣、現場協調最複雜的一次。需要在6個撥接口同步施工，累計撥移線路1.2公里，最大撥移量4.5公尺，對施工組織、安全管控、專業協調各方面都是很大的挑戰。 據悉，廣州白雲站建成後，將進一步推進高鐵進市區的進程，破解廣州鐵路樞紐運能瓶頸。