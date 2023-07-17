三星堆品牌傳播案例 獲長城獎銅獎

日前，在澳門舉辦的2023世界城市品牌大會上，「發現三星堆．中外青年雲對話—三星堆博物館品牌國際傳播案例」，榮獲2022-2023年度「長城獎—文旅好品牌」銅獎和國際傳播優秀案例兩個獎項。

「長城獎」是大陸廣告業歷史最悠久、專業度強、影響力深遠的賽事活動。2022-2023年度「長城獎—文旅好品牌」年度案例徵集大賽，係「長城獎」首次開闢的文旅營銷傳播領域權威賽事，致力於打造大陸文旅品牌高質量發展與文旅品牌全球化傳播，樹立與時俱進的風向標。

「發現三星堆」中外青年雲對話系列活動，由三星堆博物館和西南交通大學聯合舉辦，2022年5月30日到12月1日期間，共發起4場以「發現三星堆」為主題的雲對話（課程）直播活動，使用數位化傳播的技術優勢，通過沉浸式的博物館遊覽、與考古學家和藝術家的對話，讓海外青少年體會到3000多年前古蜀文明的無窮魅力。