中越邊境遊火熱 德天瀑布吸客

「德天跨國瀑布景區位於中越邊境百里山水畫廊之上，在景區內不僅可以欣賞廣西的秀美山水，還能遠眺越南風光，領略中越兩國獨特的人文風情。」來自廣東的遊客李佳15日說。

中新社報導，李佳當日帶著家人來到位於中越邊境廣西崇左市大新縣境內的德天跨國瀑布景區遊玩，一家4口身著親子裝，打卡景區網紅地標，體驗「舟行碧波上，人在畫中游」的意境。 德天跨國瀑布位於中國大陸與越南邊境處的歸春河上游，與緊鄰的越南板約瀑布相連，是亞洲第一、世界第四大跨國瀑布。當天，2023清涼暑期德天跨國觀瀑節暨玩轉桂西南中越風情文化旅遊生活季活動啟幕，景區內遊人如織。

活動現場，越南獨弦琴演奏、越南奧黛風情走秀等表演吸引遊客佇足觀看。水槍大戰、泳池派對、泡泡party等互動環節讓現場嗨翻天，歡聲笑語不斷。 此次活動以遊客沉浸式體驗參與為中心，融合在線打卡德天十大景觀數字徽章挑戰賽、天空之戒摘星計畫、觀瀑鵲橋、稻田音樂會、中越風情展演、中越風情美食集等七大新體驗，為遊客呈現不一樣的中越邊關風情之旅。

中越邊境遊日趨受到遊客青睞。正值暑假，廣西跨境遊持續升溫，中越邊關遊線路吸引眾多遊客，廣西崇左、防城港等邊境城市迎來火熱的旅遊季。

廣西憑祥市地處大陸西南邊陲，素有中國南大門之稱，是大陸通往東協最便捷的陸路國際大通道。該市近期舉辦了2023年廣西．憑祥中越邊關旅遊節，以豐富多彩的活動吸引中外遊客。「自今年3月中越跨境旅遊恢復開通以來，越南入境遊客量直線上升。」廣西憑祥和平國際旅行社有限公司總經理梁雲燕介紹說。

廣西是大陸唯一與東協陸海相鄰的省區。近年來廣西大力發展邊境文化旅遊，深化構建邊境全域旅遊發展格局。目前，中越德天─板約瀑布跨境旅遊合作區已具備開園試運營條件，防城港邊境旅遊試驗區完成各項改革試驗任務。

其中，中越德天─板約瀑布跨境旅遊合作區是大陸首個跨境旅遊合作區。按照合作區建設初期約定的範圍，中越雙方各占地2平方公里。待合作區開始運營後，遊客只需在景區入口辦理簡易通關手續，便可暢遊合作區範圍內的景觀景點，實現一日遊兩國。