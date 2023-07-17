北京郊區夏都延慶 納涼好去處

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
玉渡山是頗受市民遊客喜愛的熱門露營地。圖／本報北京傳真
玉渡山是頗受市民遊客喜愛的熱門露營地。圖／本報北京傳真

盛夏，北京市區氣溫持續攀升，而夏都延慶卻是一城清涼。作為「中國天然氧吧」，夏日的延慶比北京市區常年低3℃左右，吸引越來越多的遊客來延慶樂享清涼之旅。　

緊鄰松山自然保護區的延慶奧林匹克園區，群山起伏、植被茂盛。來自北京城區的遊客王敏和同伴來到此處，乘索道直達國家高山滑雪中心山頂出發區。俯瞰海陀山谷，遠眺官廳水庫，眼前的林海綠波讓他們心情舒暢。「剛一下車，感受到這山風一吹，瞬間暑氣全消。」

延慶奧林匹克園區向東27公里，素有京郊「小灕江」之稱的龍慶峽風景區，眼下正是遊船賞景的好時節。河流碧綠清澈，兩邊是懸崖峭壁，崖石上綠植蒼翠繁茂。乘坐遊船行進，迎面而來的是清涼的微風，讓人倍感舒爽。

地處龍慶峽下游、海陀山腳下的玉渡山風景區，是有名的「清涼仙境」。高山草坪起伏蜿蜒，忘憂湖仿佛一顆碧綠的翡翠鑲嵌其中。置身於青山綠水間，遊客盡享山野之趣。徒步愛好者沿著溪水而行，一路都能感受到清涼的山谷風。

位於延慶東南部的碓臼石101生態灣是「延慶東南山·九溝十八灣」的首站灣區。生態灣裡有中國3A級景區碓臼石景區，還可露營、康養，吸引了不少親子家庭避暑休閒。碓臼石景區兩面群山包圍、中間峽谷，五溪相彙形成的東沙河穿流而過。山清水秀、林幽谷長，巨型碓臼、一線天、回音壁等自然景觀令人沉醉。

除了一城清涼，媯川美景也魅力無窮。

璀璨炫目的八達嶺夜長城、花香四溢的世園公園等，為遊客提供優質的全域旅遊體驗。

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