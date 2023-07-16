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斥資逾1.73億建高鐵站卻多年未用？海南發改委這樣回應

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
圖為海南環島高鐵中儋州的海頭站。（澎湃新聞）
圖為海南環島高鐵中儋州的海頭站。（澎湃新聞）

大陸有不少地鐵站蓋好多年卻至今尚未啟用，其中在海南環島的高鐵就有一站－儋州海頭便是如此。近期，有大陸民眾透過人民網「領導留言板」就海頭站的開通進度詢問。對此，海南省發展和改革委員會回應稱，海頭站日客流量不足百人，開通運營後鐵路部門恐虧損嚴重，因此尚未開始使用。

據澎湃新聞報導，海南省發改會14日表示，開通環島高鐵海頭站目的在有利於方便旅客出行和促進地區經濟發展。而省發改委為回應留言人，目前採多種方式與鐵路部門進行溝通協商，但鐵路部門認為，「當前制約海頭站啟用的主要原因是：海頭站日客流量不足百人，開通運營後鐵路部門虧損嚴重」。

海南發改委還稱，為達到海頭站的開站條件，需做好以下工作：一是要進一步完善海頭站周邊市政配套設施；二是當地政府要積極協調海南鐵路有限公司上報廣鐵集團支持開通海頭站，廣鐵集團審核通過後由國鐵集團批准開通；三是儋州市需抓緊完善海頭站周邊市政配套設施和周邊土地開發，並向海南鐵路有限公司爭取開站，省發改委將積極配合廣鐵集團協調爭取國鐵集團的支持，力爭盡快開通海頭站，早日為百姓及旅客提供便利。

據悉，有海南媒體早在2015年報導，總投資逾人民幣4,159萬元（折合新台幣約1.73億元）的環島高鐵儋州海頭站位於海頭鎮東側地區，包括出口路及站前廣場，出口路線長953.14公尺，而其站前廣場面積約370畝。此外，海頭站房建築面積為1989.35平方公尺，地面上下各一層樓，該車站最多能容納人數約400人。

此外，海頭鎮人民政府一副鎮長於當時指出，海頭站的設站有著特殊的意義，雖該站位於儋州境內，但離昌江和白沙都較近。他還稱，「海頭站的開通，將大大便利了這三市縣的群眾出行，特別是靠近海頭鎮附近市縣的鄉鎮11萬市民。」且該站的建設，還將帶來觀光農業項目進入該鎮，將「解決當地居民的就業問題」。

然而，事過境遷，隨海南環島高鐵中的西線2015年12月30日正式開通後，儋州的海頭站至今卻始終未開通營運。

環島高鐵

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