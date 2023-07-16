從香港非法購9價HPV針再轉售 江蘇護士遭判刑1年半

近年在大陸9價HPV疫苗需求激增，不少民眾面臨預約不到，或預約等待時間過長的情形。江蘇南通市一名護士透過仲介，非法從香港取得9價HPV疫苗，隨後於當地轉售並到府協助注射，期間銷售額達大約人民幣40萬元左右。近期遭法院一審宣布，判處1年6個月的刑期並處以人民幣81萬元罰款。

法治日報報導，該疫苗案涉案護士起因覺得其現有待遇不高，想多賺些外快，一次偶然於一個微信群發現有人在群內發布外接勞務單－上門注射就可以拿人民幣100元的勞務費。隨後，該名護士開始主動聯繫接單，發現有客戶帶著自己私下購買的9價HPV疫苗到她家裡注射。

這名護士長期在醫院工作，深知北京對疫苗管理嚴格，然而她卻沒有勸阻客戶，反而想與客戶「分杯羹」，打算透過拿貨再轉賣賺取差額。由於此，涉事護士加入了一名為「香港醫療諮詢」的微信，透過一化名「沈姐」得人士從香港非法進口9價HPV疫苗到大陸販售。

據悉，當地警方已於去年2月逮捕該名護士，並從其家中發現4盒未拆封的疫苗等相關物品。而涉案疫苗的國外生產商同時也受司法機關委託進行比對，確認該批疫苗來自香港，但「並未在內地取得合法簽批手續」。

對此，江蘇省藥品監督管理局指出，「9價HPV疫苗需要在高標準實驗室冷藏避光儲存，全程冷鏈運輸、恆溫保存，確保疫苗始終處於適宜溫度，保證其活性、藥效。」他還警告，這批於「私下」銷售的港版疫苗非透過正規管道長途運輸，其保存過程難以符合國家標準，「或導致疫苗失效以及變質，若注入人體內足以嚴重危害人體健康」。

負責該案的崇川區檢察院檢察官蔣群表示，非法倒賣疫苗的行為嚴重侵害了客戶健康安全和藥品管理秩序，涉嫌違法犯罪。按刑法規定，違反藥品管理法規，「明知是未取得藥品相關批准證明文件的注射劑藥品，仍然予以銷售，足以危害人體健康，該行為構成妨害藥品管理罪」。因此法院認定該名護士犯妨害藥品管理罪，遂作出1年6個月的刑期並處以人民幣81萬元罰款判決。