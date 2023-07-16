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曾無預警停飛 大陸第二架國產客機C919將投入營運

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國東航正式接收第二架國產C919大型客機，未來開始執飛將與首架機「搭檔」執行「滬蓉快線」任務。（新華社）
中國東航正式接收第二架國產C919大型客機，未來開始執飛將與首架機「搭檔」執行「滬蓉快線」任務。（新華社）

中國東方航空16日在上海正式接受第二架大陸國產客機C919。這架客機未來將與首架C919搭檔，共同執飛「滬蓉快線」（成都至上海航線），顯示東航正在加速商業營運C919大型客機。

C919於5月28日完成首次商業載客飛行，但據美國自由亞洲電台（RFA）早前報導，在執行商業飛行僅一個月左右，C919曾先後於6月29和30日，無預警停飛，原定由C919執飛的航班一度更換為A320。

東航當時表示，臨時更換飛機是因「營運調整」。不過，此一簡短回應反而引起外界更熱烈的討論。當時曾有大陸軍事微博博主分析，C919客機可能故障，可能是飛機電子控制系統和歐美零件磨合出了問題。但相關說法未獲東航證實。

據央視新聞報導，16日上午，C919從上海浦東機場調機飛往上海虹橋國際機場，正式加入東航機隊，顯示東航正在加速商業營運C919大型客機。據了解，此次東航接收的C919客機為東航首批採購5架C919客機中的第2架，其客艙配置與首架C919大致相同。

報導指出，大陸民航華東地區管理局14日向東航頒發第二架C919飛機的國籍登記證、適航證及無線電台許可證，顯示該飛機已可執行商業營運，並符合大陸民航上的適航要求。

根據東航計畫，第二架C919將與首架機「搭檔」，先投入東航「上海虹橋—成都天府」的空中快線，之後將陸續拓展更多航線。

據悉，東航為大陸C919客機全球首發「用戶」，於2022年12月9日正式接收C919的全球首架交付機。隨後於今年5月28日，完成C919首次商業航班「上海虹橋—北京首都」的往返航班，此後這架C919就投入「滬蓉快線」執飛。

消息指出，截至7月12日，東航首架C919已執飛共87班次商業航班。其中，「京滬」為2班、「滬蓉」為85班，平均載客率近8成，累計服務乘客逾1.1萬人次，累計商業運行達250.10小時。

東航表示，「首架C919交付機投入運行後，由於兼顧『本場訓練』及『計劃性維修』等原因，所以未必每天都能亮相商業飛行、承運希望探訪的旅客」。東航期盼第二架C919加入「滬蓉快線」後，大陸民眾搭乘東航能有更多機會體驗C919客機。

東航 上海浦東機場 航班

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