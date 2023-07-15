香江風情／香港「鯨」喜 遊客半年千萬

周末到臨，香港人新增了一個樂趣，去海上看鯨魚。鯨魚出現在香港西貢海域，游到離海岸相當近，據說有私家遊艇以五百港元一位招呼客人搭船觀鯨，有搭船前往成功看到鯨魚在近海游動和噴水的人，在網上說自己激動得直流淚。

專家說在香港看到野生的鯨魚，是件難得的事，從市民在網上發布的觀鯨圖檔，專家估計是布氏鯨或角島鯨，具體種類有待鑑別。但不管是哪種鯨魚，在香港水域出沒是較罕見的，相信是因追逐魚群覓食，或者鯨魚的導航系統有問題，因此來到牠們不常到的水域。

鯨魚到香港是新鮮事，但太多人跑去看，有可能把鯨魚嚇走。專家希望香港人有所節制不要把鯨魚嚇到游向岸邊，可能導致其擱淺。港府漁農自然護理署也巡視，又呼籲市民如發現鯨魚，必須保持適當距離，以免對鯨魚造成不必要的干擾，亦可減低鯨魚意外碰撞到船隻或巿民的機會。

鯨魚到香港可能是誤游，但前往香港的觀光客正在快速增加中，實地到機場及觀光景點去看，會證實觀光客到港的規模正在擴大，但香港曾經的高效接待能力沒有恢復，這不僅外人擔心，連香港旅遊發展局也擔心。

香港旅遊發展局周五公布，六月訪港有近二百七十五萬旅客人次，由之累計上半年訪港人次已近一千三百萬人次。以前香港觀光高峰時期，觀光客人數全年逾六千萬，現在的觀光客規模，仍不及高峰年景時的一半。

觀光客人數離高峰年景時還早，但香港的接待能力有大不如前之勢。最近去倫敦，發現香港、倫敦間直飛班次一個月即剩票不多，實地登機一看，真坐得滿滿的。不僅飛機滿艙，免稅店購物也是人頭湧動，而機場效率如提取行李的過程等，仍不如前，這就應合了香港旅遊發展局的憂慮。

香港旅遊發展局展望香港觀光業，也說復甦步伐仍然受航空運力、環球經濟和外幣匯率等不同挑戰影響，希望透過舉辦不同大型盛事，包括「香港單車節」、「香港美酒佳餚巡禮」、「香港繽紛冬日巡禮」、「香港跨年倒數」等，吸引旅客訪港。僅有這點當然不夠，香港應對未來，需要的是提升能力和效率。