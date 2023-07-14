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陸使館發旅遊提醒 遊馬爾地夫3人溺斃1人遭鯊魚咬

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
今年4月初至今，已有3名赴馬爾地夫旅遊的大陸公民不幸溺斃，另有1人失踪、1人被鯊魚嚴重咬傷。陸使館13日發出緊急通知，提醒旅客增強安全意識。（路透）
今年4月初至今，已有3名赴馬爾地夫旅遊的大陸公民不幸溺斃，另有1人失踪、1人被鯊魚嚴重咬傷。陸使館13日發出緊急通知，提醒旅客增強安全意識。（路透）

說到海島度假，馬爾地夫絕對是許多人心中首選。但當推開房門就能跳進海裡游泳，享受碧海藍天、與魚群共游的同時，可要當心意外發生！中國大陸駐馬爾地夫大使館13日發出通知，提醒赴馬爾地夫遊玩的旅客增強安全意識，因為今年4月初至今，已有3名大陸公民不幸溺斃，另有1人失蹤、1人被鯊魚嚴重咬傷。

據陸駐馬爾地夫使館官網消息，近來大陸赴馬爾地夫旅遊、訪問的人數持續攀升，陸使館指出，由於馬爾地夫水情、天氣複雜多變，且醫療保障條件極為有限，涉水事故頻繁發生。為增強相關人員安全意識、防範涉水安全事故發生，使館對大陸公民發出「一等、二看、三避免」的安全提醒。

一等：耐心等待。

陸使館指出，當前暑假正逢馬爾地夫雨季，當地易有降雨，不時會有風大浪急的情況，可能造成飛機、輪渡行程延誤，呼籲旅客理性客觀對待，並耐心等待天氣好轉後再出遊，確保安全。

二看：看好周邊情況、看好個人財物。

陸使館呼籲，旅客下水前應認真觀察水情及天氣狀況，留意暗流、水深、鯊魚等，確保在水情平穩且在自身安全有保障的前提下再下水。出遊時，也要顧好個人財物，確保護照、手機、現金等存放安全。

三避免：盡量避免單獨出遊、避免不必要的旅遊糾紛、避免在身體狀況不佳時出遊。

陸使館表示，如有出遊計劃，最好結伴而行，選擇品質聲譽好的旅行社或平台預訂行程，認真閱讀合約條款，留意機票及飯店退改、境外保險等相關細節。使館並提醒，如旅客遇身體不適，請立即就醫並在好轉後再出遊，有基礎疾病或身體狀況不佳者切勿下水，確保旅途安全。

另外，今年4月，大陸駐馬爾地夫使館已針對涉水活動發出「五要、五不要」緊急提醒。五要包含要遵守和服從飯店工作人員的安全提醒和指引；要在涉水活動前充分熱身；要在涉水活動時隨時留意和躲避周圍過往船隻；要在涉水活動時警惕和躲避暗流；要在涉水活動時正確穿戴救生衣。

五不要包含不要在晚間從事涉水活動；不要在保持、酒後或身體不適時從事涉水活動；不要獨自一人從事涉水活動；不要在涉水活動時過度透支體力；不要在涉水活動時越過防波堤或安全警戒線。

馬爾地夫

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