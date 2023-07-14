成都世大運 主媒體中心試運行

成都世界大學運動會主媒體中心（MMC）13日啟動試運行，開門迎接世界各地的媒體記者。新華社指出，這是成都世大運場館運行的重要標誌性節點之一。

成都世大運將於本月28日開幕。其中，主媒體中心北鄰東安湖，與開幕式場館東安湖體育公園主體育場及火炬塔隔湖相望。來自世界各地的記者將在此開展大運會採訪報導工作，國際大體聯新聞委員會辦公室也設在這裡。

遵照「簡約、安全、精彩」的辦賽要求，主媒體中心由主新聞中心（MPC）和國際廣播中心（IBC）組合而成。其中，1-3層為主新聞中心、4-5層為國際廣播中心。這種組合方式既優化了兩個中心的布局，又減少了賽時場館的運行成本和能源消耗。

主新聞中心包含媒體工作間、新聞發布廳、媒體採訪間等區域。媒體工作間寬敞明亮，辦公服務設施齊全，並配有LED大螢幕和電視機，可供媒體記者實時收看開、閉幕式和競賽直播。主新聞中心新聞發布廳分為熊貓廳和銀杏廳，均配有同聲傳譯間，提供語言同傳服務。

國際廣播中心承擔著向超過20家海外持權轉播商及35家境內持權轉播商提供轉播服務的任務，世大運開、閉幕式及各比賽項目的電視公用信號從這裡向全球分發；同時設置有醫療站、閱讀角、成都世大運官方特許商品零售店等配套服務區。

主媒體中心場館建築傳承中國傳統書院文化，竹片形狀的鋁板幕牆承載著「竹簡木牘」的文化符號，合院空間、架空院落、天空陽台……獨具特色的場景設計營造出典雅的東方意境。

另據介紹，主媒體中心將融合川蜀特色，展示蜀錦蜀繡、川劇變臉、四川竹琴、瓷胎竹編等非遺文化。媒體餐廳則提供多種餐飲選擇，包括別具巴蜀特色的美食，以「成都味」，滿足「世界胃」。

據悉，主媒體中心將於7月25日起進入24小時運行，在世大運期間將持續運行30天，是運行時間最長的非競賽場館。