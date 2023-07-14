逾6成陸客 今年安排出國

據中新社報導，中國遊客正逐漸恢復出境旅遊。國際性管理諮詢公司奧緯諮詢最新發布一項調研結果顯示，疫情前有過出境遊經歷的中國大陸遊客中，40%已於今年重啟海外旅行；預計到年底，62%有海外旅行經歷的中國遊客將重啟出境遊。

奧緯諮詢調查了3,945名居住在中國大陸、年齡18歲以上的消費者。調查顯示，大陸出境遊市場或將於2024年下半年之後全面復甦。在疫情前有過出境遊經歷而今年並未計畫出行的受訪者中，24%表示會安排明年出遊，59%則計畫到2025年或2026年重啟海外旅行。而從未有過出境遊經歷的受訪者中，37%考慮在2026年前赴海外旅行。

調查顯示，香港最受大陸遊客歡迎，23%的受訪者已於今年赴港旅行或計畫今年到訪香港，其他熱門目的地還包括西歐、日本與韓國。疫情前從未有過出境遊經歷的遊客偏好短途目的地，最受歡迎的前三位目的地依次是韓國、香港與新加坡。

此外，根據這項調研，超越「景點遊覽」，「購物」成陸客出境遊的首要目的，出境遊遊客將把旅行開支的48%用於購物。值得注意的是，中國新興奢侈品消費者仍熱衷於境內購物，這一群體中僅三分之一計畫赴海外購物，55%的受訪者認為大陸產品供應充足，36%表示可在大陸找到喜愛的品牌。

奧緯諮詢零售與消費品業務副董事合夥人周啟諾表示，國際奢侈品牌面臨著組織和系統性的挑戰，以確保其能為需求日益多樣化的中國消費者提供極緻的服務體驗，能成功應對這一挑戰的品牌將成為中國遊客回歸潮的最大受益者。