香港獄警集體撿屍！女參加party疑酒醉遭3人性侵、4人旁觀自瀆

消息指，尖沙咀日前發生一宗性侵案，警方經調查後拘捕7名懲教員。據了解，一名31歲女子上周六（7月8日）偕2名朋友及另外7男，到尖沙咀一個短租單位舉辦派對，期間飲酒玩樂。至翌日凌晨友人離開單位，剩餘事主與7名男子繼續飲酒，不久事主感到頭暈並失去意識。

其後她逐漸恢復意識時，懷疑遭3人在未經其同意下強行性交，其餘4人在旁自瀆，事主上午報警求助。據了解，被捕7人均為懲教署人員，年齡介於23至38歲，大部份人士駐守赤柱監獄，7人當中最高職級為懲教主任，警方將案件列作「性侵」調查。

警方表示，7月9日接獲一名31歲本地女子報案，指她當日凌晨在尖沙咀區一單位被性侵。警方經調查後，於7月11及12日拘捕7名年齡介於23至38歲的本地男子涉嫌「性侵」。案件交由油尖警區重案組第二隊跟進。所有被捕人現正被扣留調查。

懲教署：7人已被勒令停職

懲教署表示，涉案7名懲教人員包括一名懲教主任、一名一級懲教助理及5名二級懲教助理，現已被署方勒令停職。署方又指，十分重視懲教人員的行為及操守，對紀律有嚴格要求。任何人員若干犯違法違紀行為，署方定必依法處理，絕不姑息。

延伸閱讀：

前懲教員涉性侵親女案 女事主作供3次稱不確定被性侵 父獲當庭釋放

前懲教員涉性侵醉娃案開審 被告犯案時突大叫：做懲教很大壓力

文章授權轉載自《香港01》