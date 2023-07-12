陸研製新一代載人太空船 宣布2030年前實現載人登月

中國載人航天工程辦公室副總師張海聯透露，中國計劃在2030年前實現載人登陸月球開展科學探索，其後將探索建造月球科研試驗站，開展系統、連續的月球探測和相關技術試驗驗證。

根據中國日報網，張海聯12日上午在武漢舉辦的第九屆中國（國際）商業航天高峰論壇上表示，目前，中國載人登月的初步方案是，採用兩枚運載火箭分別將月面著陸器和載人太空船送至環月軌道在軌交會對接，太空人從飛船進入月面著陸器。其後，月面著陸器將單獨下降著陸於月面預定區域，太空人登上月球開展科學考察與樣品採集。

在完成既定任務後，太空人將乘坐著陸器上升至環月軌道與飛船交會對接，並攜帶樣品乘坐飛船返回地球。為完成這項任務，中國科研人員正在研製長征十號運載火箭、新一代載人太空船、月面著陸器、載人月球車等裝備。

中國公布的這種登月方式，和美國阿波羅計劃登月方式有相似之處，但也有不同。美國阿波羅登月方案是，發射一枚火箭同時攜帶有一艘較大的太空船，稱為指揮艙，另也有一艘裝載太空人的登月小艇。指揮艙攜帶從地球到月球並返回的燃料和生活必需品，以及進入地球大氣層所需要的隔熱板。進入月球軌道之後，登月小艇與指揮艙分離，並降落在月球表面；指揮艙留在月球軌道。3名太空人中的1名留在指揮艙中。登月完成之後，登月小艇重新起飛，與指揮艙在月球軌道集合，並返回地球。

中國大陸的計劃則是使用兩枚火箭分別將兩個航天器送到月球軌道，進行對接再分離，而美國則是用一大推力火箭將已對接的航天器送到月球軌道分離，不需要在月球軌道進行對接。中國目前的大推力火箭和美國當年使用的土星五號火箭比較，推力仍然較弱，但中國大陸對在太空進行航天器對接則十分有信心。

今年5月29日，中國載人航天工程辦公室副主任林西強披露，載人月球探測工程登月階段任務已啟動，總的目標是：2030年前實現中國人首次登陸月球，開展月球科學考察及相關技術試驗，突破掌握載人地月往返、月面短期駐留、人機聯合探測等關鍵技術，完成「登、巡、採、研、回」多重任務，形成獨立自主的載人月球探測能力。