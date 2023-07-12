快訊

中職／連續3年落選人數超過百人 今年高達134人破紀錄

分科測驗首日落幕！數甲創新「學生恐過難忘父親節」 四科解答一次看

郭侯握手破冰？侯友宜自曝「兩個月相約不得其門而入」今終於見到了

陸研製新一代載人太空船 宣布2030年前實現載人登月

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
為實現2030年前載人登陸月，中國大陸正在研製長征十號運載火箭及新一代載人太空船等裝備。圖為在今年6月舉行的巴黎航展上，中國航天科技集團有限公司展出的長征系列運載火箭。（新華社）
為實現2030年前載人登陸月，中國大陸正在研製長征十號運載火箭及新一代載人太空船等裝備。圖為在今年6月舉行的巴黎航展上，中國航天科技集團有限公司展出的長征系列運載火箭。（新華社）

中國載人航天工程辦公室副總師張海聯透露，中國計劃在2030年前實現載人登陸月球開展科學探索，其後將探索建造月球科研試驗站，開展系統、連續的月球探測和相關技術試驗驗證。

根據中國日報網，張海聯12日上午在武漢舉辦的第九屆中國（國際）商業航天高峰論壇上表示，目前，中國載人登月的初步方案是，採用兩枚運載火箭分別將月面著陸器和載人太空船送至環月軌道在軌交會對接，太空人從飛船進入月面著陸器。其後，月面著陸器將單獨下降著陸於月面預定區域，太空人登上月球開展科學考察與樣品採集。

在完成既定任務後，太空人將乘坐著陸器上升至環月軌道與飛船交會對接，並攜帶樣品乘坐飛船返回地球。為完成這項任務，中國科研人員正在研製長征十號運載火箭、新一代載人太空船、月面著陸器、載人月球車等裝備。

中國公布的這種登月方式，和美國阿波羅計劃登月方式有相似之處，但也有不同。美國阿波羅登月方案是，發射一枚火箭同時攜帶有一艘較大的太空船，稱為指揮艙，另也有一艘裝載太空人的登月小艇。指揮艙攜帶從地球到月球並返回的燃料和生活必需品，以及進入地球大氣層所需要的隔熱板。進入月球軌道之後，登月小艇與指揮艙分離，並降落在月球表面；指揮艙留在月球軌道。3名太空人中的1名留在指揮艙中。登月完成之後，登月小艇重新起飛，與指揮艙在月球軌道集合，並返回地球。

中國大陸的計劃則是使用兩枚火箭分別將兩個航天器送到月球軌道，進行對接再分離，而美國則是用一大推力火箭將已對接的航天器送到月球軌道分離，不需要在月球軌道進行對接。中國目前的大推力火箭和美國當年使用的土星五號火箭比較，推力仍然較弱，但中國大陸對在太空進行航天器對接則十分有信心。

今年5月29日，中國載人航天工程辦公室副主任林西強披露，載人月球探測工程登月階段任務已啟動，總的目標是：2030年前實現中國人首次登陸月球，開展月球科學考察及相關技術試驗，突破掌握載人地月往返、月面短期駐留、人機聯合探測等關鍵技術，完成「登、巡、採、研、回」多重任務，形成獨立自主的載人月球探測能力。

太空人 火箭 美國

延伸閱讀

沒爆炸！陸液氧甲烷火箭升空 超越馬斯克的SpaceX

朱雀比星艦捷足先登 陸媒：非常適合可重複使用飛行器

印度7月14日發射火箭 再度挑戰無人登月任務

陸首揭「載人登月」方案　用兩枚火箭、2030年前實現

相關新聞

山西大同傳重大交通意外 18人巴士側翻釀4死6傷

中國大陸山西省大同市，12日發生一起重大交通意外，早上一輛載有18人的中型巴士，疑因雨天路滑，發生發生側翻事故，據官方通...

大陸宣布 2030年前實現載人登月

中國載人航天工程辦公室副總師張海聯透露，中國計劃在2030年前實現載人登陸月球開展科學探索，其後將探索建造月球科研試驗站...

連喝水都要報備主管！大學生怨UNIQLO打工太血汗 網友卻不挺：沒經歷社會毒打

綜合鳳凰網等陸媒報導，近日，大陸有大學生在UNIQLO兼職時因不滿薪資待遇發文抱怨，指時薪只有人民幣16元（約新台幣69元），還要打掃衛生，引發熱議。門市對此回應，指企業有規章流程，能否接受看個人...

沒爆炸！陸液氧甲烷火箭升空 超越馬斯克的SpaceX

馬斯克旗下的Space X公司今年4月試射液氧甲烷火箭爆炸後，大陸民企藍箭公司自主研發、協鑫集團支持的朱雀二號遙二液氧甲...

促消費再施力 陸商務部推「便民生活圈三年計劃」

大陸商務部等13部門辦公廳今天印發關於印發《全面推進城市一刻鐘便民生活圈建設三年行動計劃(2023-2025)》的通知，...

微信沒已讀功能 官方稱放心以後也不會有

「已讀不回」讓眾多社群軟體使用者心情深受攪動。中國最大的社群平台微信目前無此功能，今天上午，「如果微信顯示已讀的話」登上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦