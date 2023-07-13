上海多單位合力 助高校畢業生就業

當下，促進高校（大專院校）畢業生就業是上海政府和高校等不斷努力的重要目標。在上海市教衛工作黨委、上海市教委負責牽頭下，上海多個各委辦局形成合力，通過拓展政策性崗位、提供政策優惠、強化服務等，共同促進高校畢業生就業。

中新社報導，如何讓高校畢業生更好、更快地適應機關事業單位的工作環境？上海人社部門和就業促進中心等通過探索打造實習、見習和就業一體化的服務鏈，讓在校學生提前進入就業預熱期。

「如今的高校學生熱情活力，有一定的組織能力。我們希望年輕的學生們能夠通過實習瞭解政府機關的工作情況，學會更好地溝通，能够根據工作安排，及時做好調整。」上海楊浦區統計局多年從事人事工作的翁女士表示。

當天，第十五屆楊浦區機關事業單位大學生暑期實習崗前培訓動員會舉行。來自復旦大學、同濟大學、上海財經大學等楊浦區域內多所高校學生將在接下來一個月，走進機關事業單位職場初體驗。

據悉，自2007年首屆大學生暑期實習活動以來，楊浦區已組織開展了14屆暑期實習活動，惠及眾多區內外知名高校。目前該區已探索築就了一條實習、見習和就業一體化的服務鏈，架起了實習崗位與大學生之間的橋梁。

上海市教委表示，上海市委組織部要求各區級機關在年度公務員招錄工作中積極吸納應屆優秀高校畢業生，鄉鎮（街道）以及政法機關基層單位主要招錄應屆高校畢業生；上海市人力資源和社會保障局在2023年度事業單位招聘中面向高校畢業生的崗位數不少於公開招聘崗位總數的60%，其中，五個新城事業單位所提供的崗位中，面向高校畢業生的崗位數佔比不少於70%。