促消費再施力 陸商務部推「便民生活圈三年計劃」

大陸商務部等13部門辦公廳今天印發關於印發《全面推進城市一刻鐘便民生活圈建設三年行動計劃(2023-2025)》的通知，要求各省、自治區、直轄市及新疆生產建設兵團的商務、發展改革、民政、財政部門，將一刻鐘便民生活圈納入街道社區的居民議事協商機制，摸清「有什麼、缺什麼」，研究「補什麼、如何補」。相關城市要結合人口分布、消費習慣等，科學編制「一刻鐘便民生活圈建設總體方案」及「各生活圈子方案」（下稱1+N方案），因地制宜、一圈一策，把居民的需求清單轉化為項目清單。

這一通知是落實大陸國務院2021年發布的《國務院辦公廳關於印發「十四五」城鄉社區服務體系建設規劃的通知》，全面推進城市一刻鐘便民生活圈建設而制定的，目的是要建構更便民的消費網絡，以釋放民間消費力。

這一《三年行動計畫》通知要求，在居民「家門口」（步行5-10分鐘範圍內），優先配齊購物、餐飲、家政、快遞、維修等基本保障類業態，引進智能零售終端，讓消費更便捷。在居民「家周邊」（步行15分鐘範圍內），因地制宜發展文化、娛樂、休閒、社交、康養、健身等品質提升類業態，讓消費更舒心。

而具體的策略，首先是發展「一店一早」。支持特色化、多元化的各類市場主體發展，推動品牌連鎖便利店（社區超市）進社區，搭載代扣代繳、代收代發、打印複印等便民服務，提高便利化程度。以早餐店、小吃店、「便利店+早餐服務」、「互聯網+早餐服務」等為主體，構建多層次早餐供應體系，增加網點密度，豐富早餐品種，保障居民「吃得好」。

其次，補齊「一菜一修」。支持菜市場或菜店標準化、智慧化改造，拓展服務業態，提升環境、衛生和質量，促進放心消費、惠民消費。規範有序發展集修鞋、配鑰匙等「小修小補」於一體的社區工坊，明碼標價，提供平價維修服務。

其三是服務「一老一小」。鼓勵按照適老化標準建設改造社區養老服務設施，支持養老機構利用配套設施提供社區養老服務。探索發展社區食堂，建立老年人助餐服務網絡。鼓勵建立社區護理站，為行動不便的失能、殘疾、高齡、長期患病老年人提供上門醫療護理服務。鼓勵家政、護理人員進社區，拓展生活照料、健康管理、康復護理、精神慰藉等居家養老服務。

通知並規定，各類消費場所應保留現金、銀行卡等傳統支付方式和面對面人工服務，引導設立老年人、母嬰專櫃和體驗店。鼓勵社區商業中心等場所建設母嬰設施並懸掛引導標識，發展嵌入式、標準化的托育機構和托育點，提供全日托、半日托、臨時托、計時託等平價服務。

另在創新消費場景上，這一通知要求「改造傳統商業載體」。引導傳統商場向社區商業中心轉型；「發展新型商業模式」。支持發展線上線下融合的即時零售模式、支持淨菜進社區、進超市，發展「中央廚房+冷鏈+餐飲」模式，提升預製菜產品質量品質。「激發服務消費活力」。鼓勵健身房、游泳館、多功能運動場、保健理療店等進社區。鼓勵社區規範開展鄰里節、美食節、團購節等促消費活動，繁榮社區商業。以及「促進融合協同發展」。推動一刻鐘便民生活圈與養老托育圈、文化休閒圈、健康健身圈、金融服務圈、快遞服務圈等圈圈相融。

它要求各省級部門要加強統籌，按照「到2025年在全國有條件的地級以上城市全面推開」的要求，進一步細化實施方案。並要求紮實做好全國試點。第一、二批試點城市所在省份，要按照《意見》要求，做好試點城市的培育、評估工作；並要繼續開展第三批試點城市申報。各省、自治區原則上推薦不超過5個城市，直轄市、新疆建設兵團推薦原則上不超過3個區或師。