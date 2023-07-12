微信沒已讀功能 官方稱放心以後也不會有

「已讀不回」讓眾多社群軟體使用者心情深受攪動。中國最大的社群平台微信目前無此功能，今天上午，「如果微信顯示已讀的話」登上熱搜，微信則回應「放心，沒有『如果』。」

「如果微信顯示已讀的話」上熱搜，中國網友反應大多是「不同意」，表示「不許加這個功能」，認為「破壞隱私」，並說如果有這個功能，「那我可能會沒有朋友吧」，還有些人擔心自己只是忘了回覆卻影響雙方友誼。

對此，騰訊微信團隊上午透過官方微博發文表示「放心，沒有『如果』」。

騰訊公關總監張軍隨後也在微博轉發此消息並表示，這個問題最早就討論過，當時很多應用程式都有這個功能，「但我們認為，『已讀』會增加信息接收者的心理負擔和社交壓力，所以從一開始微信就堅定不移地不顯示這個功能，以後也不會」。

微信從2011年1月發布。根據騰訊2023年第一季財報，微信加上海外版WeChat月活躍用戶數為13.19億。