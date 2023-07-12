隱身鎣華山 德陽什邡好避暑

進入夏天，能夠清涼避暑的旅遊目的地備受追捧。在四川德陽什邡市，因為坐擁得天獨厚的「涼資源」，當地鎣華大峽谷旅遊格外火熱。

鎣華大峽谷位於什邡市鎣華鎮，地處鎣華山腹心地帶。鎣華山氣候宜人、景色秀麗，夏季平均氣溫不到20℃，200餘平方公里的原始森林、91%的森林覆蓋率，有紅峽谷、鐘鼎寺、神瀑溝、紅楓嶺等景區景點，被譽為離省會成都最近的生態氧吧、養生福地和精緻花園。

在鎣華大峽谷漂流起漂點，遊客們穿好裝備，乘坐橡膠船，從高處順著水流漂流下來，水花落在身上，瞬間將夏日暑氣消盡。該項目總投資1.2億元人民幣，包含落差200餘公尺的漂流航道、懸崖瀑布、景觀步道、觀景台、觀景亭、觀景瀑布、跌水景觀池等，讓遊客融情於自然山水之間，感受親水、戲水的樂趣。

近年來，當地以爭創天府旅遊名縣、全域旅遊示範區為引領，加快推動沿山旅遊發展，整體打造鎣華山旅遊康養產業，持續提升旅遊基礎設施，豐富旅遊業態，建設康養特色凸顯、文化魅力獨特的森林康養首選地、山地運動集聚地，力爭成為四川乃至大陸西南地區旅遊的新熱點。