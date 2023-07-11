陸加強護生態 貴州發現新物種

盛夏，貴州雷公山國家級自然保護區青山環抱、碧水長流，這裡是大陸長江水系與珠江水系的分水嶺。近日貴州省林業局組織的新增國家重點保護野生植物調查隊在此發現了新物種—二級重點保護野生植物圓葉天女花。

新華社報導，被譽為「山地公園省」的貴州，是黔金絲猴、黑頸鶴、珙桐等野生動植物的天堂。截至2022年底，貴州已知生物物種達24547種，生物多樣性豐富度居大陸前列。為保護好這些生物資源，貴州已經建立了300多個自然保護地。

「我們建設類型多樣的自然保護區，有效保護了未劃入國家公園範圍的典型的森林、草原、濕地、荒漠、海洋等生態系統，以及珍稀瀕危野生動植物種的天然集中分布區、有特殊意義的自然遺跡區域。」在2023年生態文明貴陽國際論壇上，大陸國家林業和草原局自然保護地管理司司長張利明說。

他分享的一組數據顯示，大陸自然保護區範圍內保護著90.5%的陸地生態系統類型、85%的野生動植物種類、65%的高等植物群落，保護了300多種重點保護的野生動物、130多種重點保護的野生植物。

2021年，聯合國《生物多樣性公約》第十五次締約方大會通過了保護生物多樣性「昆明宣言」，強調要加強和建立有效的保護地體系，確保最遲在2030年使生物多樣性走上恢復之路，進而全面實現「人與自然和諧共生」的2050年願景。

目前，大陸已建立數量眾多、類型豐富、功能多樣的各級自然保護地約萬處。

「保護生態特別是一些最重要的自然生態，最有效的措施就是建自然保護地。」在大陸國家公園研究院院長唐小平看來，相比於傳統的自然保護區，順應生態文明趨勢而建的國家公園保護層級更高。

目前，大陸正加快構建以國家公園為主體的自然保護地體系，逐步把自然生態系統最重要、自然景觀最獨特、自然遺產最精華、生物多樣性最富集的區域納入國家公園體系。