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上海博物館 紛推特色夜遊

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
文博遊融入上海夜色。圖為遊客在上海自然博物館內參觀。新華社
文博遊融入上海夜色。圖為遊客在上海自然博物館內參觀。新華社

夜幕降臨，酷熱漸消，黃浦江上吹起了晚風。不夜的上海點亮燈火，文博讓夜遊趣味盎然。

中新社報導，在上海陸家嘴地標建築上海中心大廈的37層，上海觀復博物館8日晚迎來今夏第一場國潮之夜。身著古裝的導覽員正為夜間觀眾趣味講解該館的精美文物：「這件乾隆年間不差錢的漆器（指紫檀黑漆描金百寶嵌耄耋紋長方蓋盒）使用的是珍貴難得的紫檀木料，盒蓋上的花紋是貓咪和蝴蝶，這個圖案在古代並非表示可愛，而是寓意耄耋。中國人對不同年齡段有特定稱謂，八九十歲是耄耋之年，所以耄耋紋代表了長壽。」

國潮之夜鼓勵觀眾穿古裝服飾到館參觀。「一是因為穿古裝很有儀式感，能够從中體會到中國傳統文化的典雅和古韵；二是現場工作人員也都穿著古裝，觀眾入館後會更有穿越感，沉浸式領略古代文物之美。」上海觀復博物館推廣主任牛傑峰表示，家庭式遊客在暑假明顯增多，不少遊客會在上海中心大廈周邊遊玩至深夜。上海觀復在7月和8月每周加開一次夜場，希望給周邊遊客提供更多的夜遊選擇。

而在一些遊客看來，夜晚自帶神祕氛圍，古老的文物仿佛會在夜間甦醒，因此夜遊博物館又是另一番文化享受。靈活的觀展方式也讓夜遊上海觀復更顯有趣，遊客花樣解鎖其網紅金器館，利用玻璃展櫃的倒影「試戴」黃金首飾，玩得不亦樂乎。

觀眾王小姐自己也從事文博工作，感受到近幾年上海的博物館如雨後春筍般多了起來。她認為該現象的產生，一是由於相關政策的大力支持，二是因為民眾的精神文化需求越來越旺盛。

根據上海市文化和旅遊局消息，上海今夏一共有17家重點博物館將在周末晚間開展各類博物館奇妙夜活動，包括延長開放時間、舉辦特展及教育活動、打造跨界融合文旅新樣式等，讓觀眾體驗「展覽+活動+文創+社交+生活」的綜合性博物館奇妙夜。

上海 博物館 文物

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