恢復換大陸船員證書 18台人參訓

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

由中國海員建設工會和台灣中華海員總工會共同推動促成的台灣船員申請換發大陸船員證書補差培訓項目中斷三年後正式恢復。福建海事局9日通報，台灣船員申請換發大陸船員證書補差培訓首期培訓於7月8日在廈門開班，18名參訓台灣船員出席開班式。

中新社報導，根據大陸有關法律規定以及交通運輸部海事局發布的補差培訓大綱要求，持有效台灣船員適任證書的台灣民眾，來大陸完成相應補差培訓並通過當地海事部門組織的適任考試，即可直接申請換發大陸船員適任證書。

廈門海事局為本次參訓的18名台灣船員開通了綠色通道，高效辦理信息採集登記等相關工作，後期還將實施培訓全過程指導監管，促進培訓高質量開展。經過為期十天的培訓並考試合格後，這些台灣船員即可取得由福建海事局頒發的大陸船員適任證書，由此能够在大陸和各類國際航線船舶上任職工作。

廈門 福建

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