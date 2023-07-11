多地強降雨 12河流發生超警洪水

大陸水利部9日發布汛情通報，7月6日至8日，西南中東部、江淮、黃淮南部、東北中部南部及湖北東部西南部等地發生強降雨過程。受其影響，江蘇、遼寧、貴州等地12條河流發生超警以上洪水。

新華社報導，12條發生超警以上洪水的河流分別為：江蘇滁河下游六合段，遼寧遼河支流繞陽河，貴州烏江支流西洛河、觀音河、織金河、沙窩河及赤水河支流油沙河，江西昌江上游，內蒙古嫩江支流阿倫河，黑龍江穆棱河及支流大石頭河、牡丹江支流沙蘭河。

此外，江蘇里下河地區及通南片共有20站水位超警，太湖周邊河網區共有16站水位超警。

汛情通報稱，9日，西南東部南部、江南北部、江淮西部、東北東南部及湖北東部西南部等地預計將有中到大雨，上海、安徽西南部、湖北中東部、湖南西北部、貴州中西部、雲南中部、吉林東南部等地局部將有暴雨。雲南李仙江、貴州烏江下游、湖南澧水上游及沅江支流酉水、湖北巴水浠水蘄水、安徽皖河、遼寧遼河渾河渾江等河流將出現漲水過程，暴雨區內部分中小河流可能超警。

大陸水利部啟動主汛期工作機制，強化應急值守，堅持每日會商，做好監測預警，積極部署防禦工作。同時，水利部維持對內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、江蘇、湖北、重慶、貴州等9省區市洪水防禦Ⅳ級應急響應，目前仍有3個工作組在一線協助指導。