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福建政策引才 台師見證大陸蛻變

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
福建師範大學教育學院台灣教師陳昭志和學生交流。（中新社）
福建師範大學教育學院台灣教師陳昭志和學生交流。（中新社）

「這些年在大陸的發展，我覺得幸福感滿滿。」福建師範大學老校部民主樓研究室裡，福建師範大學教育學院台灣教師陳昭志笑著扶了下眼鏡，「我要感謝這片熱土」。

中新社報導，2012年陳昭志背著背包，拉著兩個行李箱，從台北飛北京，攻讀北京大學教育學院教育經濟與管理專業的博士研究生。

然而，對於陳昭志登陸求學的決定，家裡是有分歧的。他的父親說男兒志在四方，而他的母親在他臨行前還問，真的要去北京讀書嗎？不考慮留在台灣嗎？

如今，看著陳昭志在福建發展得非常好，家裡人對他的選擇已是很支持。陳昭志說，暑期將再帶父母遊福建，之前他們對武夷山風光和武夷岩茶大紅袍讚不絕口。

陳昭志與福建的情緣，得從2017年博士研究生畢業說起。「福建推出了多項引進台灣人才的政策，畢業那一年，首選就是來福建。」他說，作為兩岸交流合作先行先試的省份，福建率先推動台企與大陸企業、台灣居民與大陸居民實現同等待遇。

這些年來，除了見證學生成長，陳昭志也見證了大陸的發展和進步。他說，從過去一張張紙幣付款，到現在便捷的手機支付，大陸正發生著翻天覆地的變化，他既是見證者，也是參與者。

「作為在閩台胞，我希望分享自己的親身經歷，讓兩岸同胞更好地互相理解、更好地彼此認同。」2022年，陳昭志獲授福建青年五四獎章。  　　

當前，福建積極探索海峽兩岸融合發展新路，建設台胞台企登陸的第一家園。陳昭志表示，近年來，越來越多台灣教師來到福建發展，大大促進了閩台教育交流與合作。　　

兩岸教育如何促進融合發展？陳昭志認為，結合義務教育課程方案和課程標準，可從學科核心素養方面著手，借鑑台灣「自學·思考·表達」教學經驗，利用新的「閱讀·思考·表達」教學法，改變應試教育帶來的弱點，讓每個學生都能成長成才。　　

福建 北京大學 大學教育

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