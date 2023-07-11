江西新余／孔目江國家濕地公園 人文景觀與自然生態 永續共存

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
孔目江國家濕地公園，由河流、湖泊、庫塘、泉眼和水田構成的複合濕地生態系統。 圖／本報江西新余傳真
孔目江國家濕地公園，由河流、湖泊、庫塘、泉眼和水田構成的複合濕地生態系統。 圖／本報江西新余傳真

發源於分宜縣洞村鄉咀自然村的孔目江，流經分宜縣的洞村鄉、雙林鎮、歐里鎮和渝水區的觀巢鄉和沙土鎮，經觀下村注入袁河。孔目江國家濕地公園，位於孔目江中下游，由孔目江、東江濕地景觀帶等構成， 規劃總面積1125.31公頃。濕地公園人文景觀源遠流長，中國古代科學巨著《天工開物》就在此編撰而成，公園內還保存著留下的水壩遺址。

遠眺孔目江國家濕地公園，景美如畫。圖／本報江西新余傳真
遠眺孔目江國家濕地公園，景美如畫。圖／本報江西新余傳真

孔目江國家濕地公園屬低山丘陵區，主要以丘陵地貌形態為主，按其成因主要為侵蝕剝蝕地形和溶蝕侵蝕地形。濕地公園最高處海拔近400公尺，最低處海拔僅40公尺，高低差較大。公園內整體地形為西高東低，南北高、中間低的格局，呈現谷嶺相間，溪流交錯的景觀。

濕地公園是由河流、湖泊、庫塘、泉眼和水田構成的複合濕地生態系統，由「金沙碧水」、「綠水交融」、「江甸文薈」、「雲天水莊」、「芳菲翠堤」、「花溪觀魚」、「雙橋映月」、「閒心雅趣」、「秋林唱晚」、「豐水碩果」、「梅竹冰心」、「棕林水暖」、「觀景浮橋」等十三個景點組成，分布在孔目江江畔兩岸，形成了一個南北長1322公尺的人文生態長廊。

孔目江國家濕地公園，由河流、湖泊、庫塘、泉眼和水田構成的複合濕地生態系統。圖／本報江西新余傳真
孔目江國家濕地公園，由河流、湖泊、庫塘、泉眼和水田構成的複合濕地生態系統。圖／本報江西新余傳真

公園以孔目江和白雲水庫多姿多彩的水文景觀為主體，以綠蔭盈野、阡陌縱橫的池塘、水庫、田園風光和地文景觀為輔，是以生物景觀和人文景觀鑲嵌互補的風景資源體系。

孔目江國家濕地公園，由河流、湖泊、庫塘、泉眼和水田構成的複合濕地生態系統。圖／本報江西新余傳真
孔目江國家濕地公園，由河流、湖泊、庫塘、泉眼和水田構成的複合濕地生態系統。圖／本報江西新余傳真

孔目江國家濕地公園，由河流、湖泊、庫塘、泉眼和水田構成的複合濕地生態系統。圖／本報江西新余傳真
孔目江國家濕地公園，由河流、湖泊、庫塘、泉眼和水田構成的複合濕地生態系統。圖／本報江西新余傳真

濕地公園 水庫

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