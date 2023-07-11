江西新余／雙獅吐球 承載民間歷史文化

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
雙獅吐球，承載著新余民間許多歷史文化。 圖／本報江西新余傳真
雙獅吐球，承載著新余民間許多歷史文化。 圖／本報江西新余傳真

雙獅吐球又名章家獅，是新余市城南四眼井一帶及仰天崗北麓下櫪村章姓家族祖傳燈舞，從南宋傳入至今800多年。它是一種祈福求順的民間舞蹈，承載著新余民間許多歷史文化。

雙獅吐球由黃綠雄雌兩獅一對組成，每獅由兩人握獅把配合表演，出場領舞1人，樂隊4人，總計9人參與。此舞有顯著的個性、風格特點，摒棄了普通獅舞中獅子兇暴、威猛的習性，致力於刻畫雄雌獅子間的溫順親暱。兩獅表演與眾不同，主要為毛抓癢，逗樂戲耍，尤其口中含球、吐收自如，內置小燈，入夜閃爍的獨特技法，為大陸獨創，具有極高的藝術價值。

雙獅吐球，承載著新余民間許多歷史文化。圖／本報江西新余傳真
雙獅吐球，承載著新余民間許多歷史文化。圖／本報江西新余傳真

該舞道具工藝精細，獅身由99個篾環串聯而成，伸縮自如，使獅身有長短變化，外用黃綠彩紙（布）剪成獅毛狀黏貼而成。獅頭用一個「︺」形竹片控制下巴活動，並設有「吐球」機關。

獅子

延伸閱讀

中職／台日雙獅主題日 辻發彥、橫田久則為統一獅開球

「月光族」潛力股星座！獅子賺多花多、天秤只買高檔貨、第一名消費不眨眼

唐綺陽星座運勢週報：天秤要當救難英雄 牡羊吸引煩人桃花

射手、雙子、獅子「最愛請客」！這2星座總說「下次我請」...就沒有然後了

相關新聞

江西新余／孔目江國家濕地公園 人文景觀與自然生態 永續共存

發源於分宜縣洞村鄉蛇咀自然村的孔目江，流經分宜縣的洞村鄉、雙林鎮、歐里鎮和渝水區的觀巢鄉和沙土鎮，經觀下村注入袁河。孔目...

江西新余／雙獅吐球 承載民間歷史文化

雙獅吐球又名章家獅，是新余市城南四眼井一帶及仰天崗北麓下櫪村章姓家族祖傳燈舞，從南宋傳入至今800多年。它是一種祈福求順...

江西新余／中國洞都 譽為萬洞之都

中國洞都，位於分宜縣洞村鄉，是一個以仙女文化、姻緣文化為主題的洞群旅遊區。方圓近百里散布著大小溶洞近萬個，是典型喀斯特地...

江西新余／邂逅鄧家圍屋 氣勢非凡堡壘彰顯古樸歲月

江西省中西部的新余市，簡稱渝， 古稱新喻、新渝。新余分宜縣湖澤鎮尚睦村的鄧家圍壟屋，又稱鄧家圍屋、鄧家老屋、三立堂、鄧純...

陪女友看周杰倫演唱會 男子海南失蹤離奇溺亡

中國一對情侶近日一起前往海口看周杰倫（周董）演唱會，在活動現場拍了不少放閃影片，在抖音平台獲得大量關注；不料兩天後，影片...

貴州千戶苗寨大火2死6傷 旅客驚險三樓跳下逃生

大陸貴州省西江千戶苗寨一民宿7月10日突發火災，造成六人受傷，兩人死亡。大火中，有民宿旅客自三樓跳下逃生，驚險萬分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦