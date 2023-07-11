江西新余／雙獅吐球 承載民間歷史文化
雙獅吐球又名章家獅，是新余市城南四眼井一帶及仰天崗北麓下櫪村章姓家族祖傳燈舞，從南宋傳入至今800多年。它是一種祈福求順的民間舞蹈，承載著新余民間許多歷史文化。
雙獅吐球由黃綠雄雌兩獅一對組成，每獅由兩人握獅把配合表演，出場領舞1人，樂隊4人，總計9人參與。此舞有顯著的個性、風格特點，摒棄了普通獅舞中獅子兇暴、威猛的習性，致力於刻畫雄雌獅子間的溫順親暱。兩獅表演與眾不同，主要為毛抓癢，逗樂戲耍，尤其口中含球、吐收自如，內置小燈，入夜閃爍的獨特技法，為大陸獨創，具有極高的藝術價值。
該舞道具工藝精細，獅身由99個篾環串聯而成，伸縮自如，使獅身有長短變化，外用黃綠彩紙（布）剪成獅毛狀黏貼而成。獅頭用一個「︺」形竹片控制下巴活動，並設有「吐球」機關。
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