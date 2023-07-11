江西新余／中國洞都 譽為萬洞之都

中國洞都，位於分宜縣洞村鄉，是一個以仙女文化、姻緣文化為主題的洞群旅遊區。方圓近百里散布著大小溶洞近萬個，是典型喀斯特地貌，有「萬洞之都」美譽， 被譽為「江西第一避暑溶洞」。

探幽訪勝百丈峰圖／本報江西新余傳真

相傳，盤古開天闢地時，人間本沒有「五穀」，天上的金牛星認為人間太苦了，偷偷地將「五穀」種撒向人間，惹怒了天帝，為了懲罰犯天律的金牛星， 將他變成了一頭石牛，拴住在一溶洞裡，讓他永不得上天廷。

百丈峰，境內森林景觀奇特。圖／本報江西新余傳真

有一天，織女下凡嬉戲，在河裡洗澡，牛郎悄悄拿走了小仙女的衣服，小仙女發現衣服不見了，只能留下來，牛郎於是跟小仙女織女製造了邂逅，織女做了牛郎的妻子。不料天帝查知此事，派王母娘娘押解織女回天廷受審，最後允許牛郎織女每年農曆七月七日在鵲橋上會面一次。

中國洞都，以仙女文化、姻緣文化為主題。圖／本報江西新余傳真

中國洞都旅遊區擬打造大陸第一個集超自然體驗式溶洞觀光和穴居體驗、洞穴養生的溶洞之都，主要包含：牛郎織女洞景區、穴居世界景區與世外桃源景區三大景區。

有溶洞，相對地就有高峰。位於新余渝水區東南部的百丈峰，海拔4 2 4公尺，境內森林景觀奇特，人文底蘊深厚，境內文物古蹟遍布，有雲峰禪寺、皇帝洞、岳飛點將台、葛仙壇、東峰壇、雷廟等，曾經是佛道興隆之地，歷代名人在此或修道參禪，或探幽訪勝，留下無數勝蹟與名篇。