江西新余／邂逅鄧家圍屋 氣勢非凡堡壘彰顯古樸歲月

江西省中西部的新余市，簡稱渝， 古稱新喻、新渝。新余分宜縣湖澤鎮尚睦村的鄧家圍壟屋，又稱鄧家圍屋、鄧家老屋、三立堂、鄧純雅公祠，始建於清朝嘉慶十年，共設有99間房屋，故又稱鄧家百間屋。房屋之間以走廊相連，四通八達，是迄今為止發現的贛西地區面積最大的圍屋。

這座歷時14年建造，外如龜形、形如花瓶的大屋，既有福建圍屋的宏偉，又有贛州客家圍屋的風格，更融合了贛西地區祠堂建築的古樸。

鄧家圍屋，融合了贛西地區祠堂建築的古樸。圖／本報江西新余傳真

翻開鄧家圍屋的歷史，清嘉慶年間，有個叫鄧勳的商人，從廣東梅縣遷到江西，並在袁河兩岸做糧油生意發家致富，爾後定居在尚睦村，建起了這幢客家風格的圍屋。

鄧家圍屋，仍有民眾居住。圖／本報江西新余傳真

圍屋的通面闊為46.8公尺，通進深92.4公尺，大屋周長260公尺，占地面積4324.32平方公尺。四周以磚牆圍繞，從外面看，有如一個龜形防禦堡壘；俯瞰整個建築，則如一個花瓶，極為獨特，與通常所見的建築規劃總體平面呈橢圓形或方形的客家圍屋有很大區別。

圍屋建築群的門、窗木雕盛行，雕刻技藝精湛。圖／本報江西新余傳真

從建築布局來看，圍屋的平面呈中軸對稱布局，中軸線上依次分布有門樓、槽門、曬場、茶廳 (前廳) 、前天井、大廳 ( 中廳) 、中天井、上廳 ( 後廳) 、祭堂、後天井、龍廳。前後共五進，第一進為曬場，第二進是茶廳，第三進為大廳，第四進為上廳及祭堂，第五進為龍廳。中心建築則是第二進至第四進，廳堂兩側築有滴水式防火山牆，每面山牆五個簷頂都砌為元寶脊，以示招財聚寶之意。三座大廳各自獨立，又連為一體，中間均有天井相隔，以便於採光及空氣流通。

鄧家圍屋，歷史給它深厚的積澱。圖／本報江西新余傳真

圍屋建築群的門、窗木雕盛行，雕刻技藝精湛，題材豐富多彩，主要內容有亭台樓閣、橋梁、農耕魚樵、花鳥蟲魚、飛禽走獸、歷史戲劇類題材，極具地方特色，展現當時社會人文面貌，又包含圍屋主人的希望及企盼，如此豐富的文化內涵，在客家圍屋中極為少見。

走進圍屋，就像走進歷史畫卷。推開圍屋前廳兩扇厚重的木門， 跨過門檻，廳堂、臥室的木窗木門一律鏤格，雕有蓮花、向日葵等各種精製的花卉圖案；樓閣飛簷、雕龍走鳳、栩栩如生，折射出圍屋主人當年追求財運亨通的心理。

歷經歲月的風吹雨打，圍屋已顯得陳舊；然而，歷史給它深厚的積澱，圍屋仍是保有一方地域文化的縮影，靜靜地向今人訴說著亙古的歲月。