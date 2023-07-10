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中國加強規管自媒體 炒作社會熱點將被關閉

中央社／ 台北10日電

新華網今天報導，中國網信辦秘書局公布監管自媒體的13項新措施，包括蹭炒社會熱點事件的自媒體將被關閉，並納入平台黑名單帳號數據庫及上報網信部門。

中國網信辦公布的13項新措施，包括要求網站平台嚴格處置自媒體違規行為，對製作發布謠言、蹭炒社會熱點事件或矩陣式發布傳播違法和不良訊息造成惡劣影響的自媒體，一律予以關閉，並納入平台黑名單帳號數據庫且上報網信部門。

新措施規定，對轉發謠言的自媒體，應取消其互動功能、清理粉絲、取消營利權限、禁言或關閉其賬號。

自媒體「不得集納負面訊息、翻炒舊聞舊事、蹭炒社會熱點事件、消費災難事故、不得以防止失聯、提前關注、故留懸念等方式」，誘導用戶關注其帳號。

對於「對打造低俗人設、違背公序良俗網紅形象，多帳號聯動蹭炒社會熱點事件進行惡意營銷」的自媒體，網站平台應取消或不得賦予營利權限。

網信辦又規定，自媒體發布涉及國內外時事、公共政策、社會事件等相關訊息時，網站平台應要求準確標註訊息來源，並在顯著位置展示。

自媒體使用自行拍攝的圖片或視訊，需逐一標註拍攝時間及地點等相關訊息。使用技術生成的圖片或視訊，需明確標註是由技術生成。引用舊聞舊事也必須明確說明當時事件發生的時間及地點。

網站平台應要求自媒體對其發布轉載的訊息真實性負責，不得以匿名用戶等代替真實帳號。自媒體發布訊息「不得無中生有，不得斷章取義、歪曲事實」，不得以拼湊剪輯、合成偽造等方式製造。

若自媒體發布含有虛構情節或劇情演繹的內容，網站平台應要求其顯著標記虛構或演繹標簽，應對存有爭議的訊息標記爭議標簽，並對相關訊息限流。

新措施提到，涉公共政策、社會民生、重大突發事件等領域謠言，網站平台應及時標記謠言標簽，在特定謠言搜索呈現頁面置頂闢謠訊息，運用算法推薦方式提高闢謠訊息效果。

自媒體因違規行為增加的粉絲數量，網站平台應及時清除。對頻繁蹭炒社會熱點事件博取關注的自媒體，永久禁止新增粉絲，對情節嚴重者清空其全部粉絲。

粉絲 公共政策 黑名單

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