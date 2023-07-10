快訊

廣東廉江幼兒園6死奪命：兇手報復社會的可疑殺機？

快檢查電腦！新勒索病毒佯裝「這介面」難分辨 一打開檔案全鎖住

殺警星二代轉外役監惹眾怒 總統府發聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貴州千戶苗寨大火2死6傷 旅客驚險三樓跳下逃生

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
貴州省西江千戶苗寨一民宿7月10日突發火災，造成六人受傷，兩人死亡。（微博照片）
貴州省西江千戶苗寨一民宿7月10日突發火災，造成六人受傷，兩人死亡。（微博照片）

大陸貴州省西江千戶苗寨一民宿7月10日突發火災，造成六人受傷，兩人死亡。大火中，有民宿旅客自三樓跳下逃生，驚險萬分。

據《新京報》報導，7月10日上午10時許，貴州雷山縣西江千戶苗寨一棟木結構建築發生火災，有人爬窗外等待救援。

另，九派新聞報導，當地遊客葉女士表示，起火地點為景區一號風雨橋下車點旁一木質結構的民宿。她說：「起火原因可能是煤氣爆炸，我就聽到突然爆了一聲，然後看到窗戶掉下來，再就有煙霧，之後聽到接二連三的爆炸。起火後有客棧裡的人從三樓跳出，好在被下面的人接住了。」

貴州雷山縣應急管理局10日中午就此事發布通報稱，7月10日上午9時50分左右，雷山縣西江村發生一起火情。事件發生後，消防、應急、公安、急救隊伍等迅速到現場開展救援。

截至10時20分左右，火情已完全撲滅，農戶木屋燒毀兩棟。目前起火原因正在調查中。

雷山縣應急管理局發佈情況通報稱，事故造成六人受傷，當地兩名村民在火災中不幸遇難。

南國早報指出，西江千戶苗寨位於貴州省黔東南苗族侗族自治州雷山縣，是中國大陸乃至全世界最大的苗族聚居村寨。這個村寨是由十餘個依山而建的自然村寨相連成片，房屋結構以木質的吊腳樓為主，遇到火災很容易擴散。近年來，西江千戶苗寨已多次發生火災。

火災 民宿 爆炸

延伸閱讀

金門城區暗夜古厝屋梁起火 消防人員僅花7分鐘滅火搶救

動手打屁股稱是「懲罰」！澎湖打工換宿遇色老闆 女大生發文開罵

發展數位經濟 貴州構建算力基地

沒人接空等？澎湖包棟民宿老闆澄清批喧鬧 房客再爆：蟑螂從天而降

相關新聞

沒有司機！北京將開放無人駕駛計程車常態化營運

北京官方日前宣布，即將開放符合資格的企業可以在北京開展無人駕駛計程車常態化商業營運服務，這也將是北京無人駕駛政策，從道路...

中國廣東廉江幼兒園6死奪命：兇手已被捕，報復社會的可疑殺機？

中國廣東省廉江市一家幼兒園7月10日早上發生持刀行凶案，造成6人死亡、1人受傷。當地公安並未公開任何死者資訊，而中國媒體揭露死者為3名兒童、2名家長和1名老師；犯案兇嫌為一名25歲男子吳某杰，已遭警方逮捕，全案加緊偵辦當中，廉江市政府的多個部門也啟動參與聯合調查。此案發生後震驚中國社會，微博上隨即爆出多個熱搜關鍵字詞、疑似是兇案現場的照片，但沒有多久這些關鍵詞就從熱搜榜上消失，雖然現在還是可以搜尋「廉江」等詞彙，但熱度權重明顯遭到壓制。

濟南大學每月給留學生3萬元補助？網炸鍋 校方：實為1000元

近日網上流傳一份疑似濟南大學「校外人員勞務發放表」，其中給留學生每月發放2萬9000元至3萬元（人民幣，下同）的高額補助...

貴州千戶苗寨大火2死6傷 旅客驚險三樓跳下逃生

大陸貴州省西江千戶苗寨一民宿7月10日突發火災，造成六人受傷，兩人死亡。大火中，有民宿旅客自三樓跳下逃生，驚險萬分。

專訪賴瑟珍：走過兩岸旅遊辛苦路互信互諒才能累積善意

「當時真的很擔心，官方不來，民間業者也不來，心裡真的七上八下」。台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍坦承，在移民署宣布不准對岸旅...

南北都炎熱高溫 大陸今夏用電負荷猛增

中國大陸南北方均出現廣泛的高溫天氣，多個省份氣溫甚至達到40攝氏度以上，導致用電需求持續攀升，增大電力保障供應的難度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦