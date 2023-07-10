貴州千戶苗寨大火2死6傷 旅客驚險三樓跳下逃生

中國廣東省廉江市一家幼兒園7月10日早上發生持刀行凶案，造成6人死亡、1人受傷。當地公安並未公開任何死者資訊，而中國媒體揭露死者為3名兒童、2名家長和1名老師；犯案兇嫌為一名25歲男子吳某杰，已遭警方逮捕，全案加緊偵辦當中，廉江市政府的多個部門也啟動參與聯合調查。此案發生後震驚中國社會，微博上隨即爆出多個熱搜關鍵字詞、疑似是兇案現場的照片，但沒有多久這些關鍵詞就從熱搜榜上消失，雖然現在還是可以搜尋「廉江」等詞彙，但熱度權重明顯遭到壓制。

2023-07-10 16:46