專訪賴瑟珍：走過兩岸旅遊辛苦路互信互諒才能累積善意

「當時真的很擔心，官方不來，民間業者也不來，心裡真的七上八下」。台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍坦承，在移民署宣布不准對岸旅遊官員來台參加台北夏季旅展後，一度對這次辦展能否成功，有所遲疑。

曾當過觀光局長、台灣觀光協會會長的賴瑟珍表示，「我不是生意人，純粹希望兩岸業者能交流，台灣觀光業能繁榮發展，兩岸都有和平穩定的環境，兩岸旅遊業能攜手向前」；「辦這個展贀，是希望兩岸有更多對話、溝通與交流，累積更多善意與合作基礎」。

從1989年調入觀光局業務組開始，賴瑟珍就開始處理兩岸旅遊業務。她曾親自宣布兩岸旅遊開放，參與兩岸旅遊合作協議，在北京、上海設立台旅會辦事處；也曾處理過千島湖、蘇花公路塌方旅遊事故。

她說，30多年來，兩岸旅遊交流，可說是本著相互尊重與理解、患難與共的情懷。經歷過許多事情，雙方互相尊重，互相協助，才能真正做到「互信互諒」。

賴瑟珍表示，1994年千島湖事件時，她和丈夫帶著兩個孩子剛入住東勢林場旅館，接到電話立即退房，緊急回台北加班。觀光局請台北市旅行公會協助家屬到浙江千島湖，她則在台北協助業者與家屬處理善後。

同時面對立院、監院、媒體與家屬，千島湖事件是她心中難忘的兩岸大事，也發誓要盡力防止兩岸旅遊安全事故。20年後，她帶著一壼清酒，在大陸國家旅遊局、浙江旅遊局陪同下，赴千島湖現場祭奠遇難台胞。

對於兩岸旅遊交流最難忘的事，賴瑟珍表示，早期在觀光局業務組，不時出現兩岸旅遊糾紛，因積欠團費曾出現扣團扣人，她曾與業者共同制定規範，後來由品保協會接手。包括千島湖事件，及後來幾件大陸旅客在台事故，每一次事件，兩岸共同處理的經驗證明，「兩岸交流要有同理心，必須將心比心；以互相通報取代互相指責，用互相合作取代互相競爭」，她說，「旅遊一定會有事故，兩岸要有默契，須以最誠信的方式，竭盡所能去處理。這是兩岸交流最珍貴的回憶」。

「走過這一條路，是很辛苦的」，賴瑟珍表示，她在退休之後，又擔任台灣旅遊交流協會理事長，就是希望盡微薄力量，讓兩岸旅遊持續走下去。她說，「政治的課題，我們沒法弄；兩岸的發展，必須要看情勢」。民間只能盡自己力量去交流、對話。兩岸必須要往來，有來有往，才能拉近距離。

對於大陸業者能來台參展，賴瑟珍表示，「恰好這一陣子兩岸沒大事，氣氛較平穩、平和，俱天時人和」。她特別感謝該協會副理事長張明仁、前海基會董事長洪其昌等人的協助，讓兩岸業者能在夏季旅展有合作交流的機會。