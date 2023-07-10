長三角阿卡貝拉大賽頒獎 3支台灣團隊獻唱

2023長三角阿卡貝拉音樂大賽頒獎典禮暨大賽冠軍之夜音樂會，9日晚間落幕，3支來自台灣的青年阿卡貝拉團隊，包括首屆上海阿卡貝拉音樂大賽冠軍團隊「尋人啟事The Wanted人聲樂團」、具備台灣原住民以及年輕特色的「餘溫」以及「排灣貝拉」隊伍受邀參加演出。

「今天真的沒有想到拿到冠軍，小朋友都開心地哭了，我自己也會哭。」少年組冠軍「WACappella Kids」團長、台青戴亦君表示，團隊是由只要是對歌唱有興趣的小朋友自願加入，這些參賽的小朋友從零基礎開始，跟著練了三年，有的小朋友每周出席不缺席，然後每個禮拜認真做作業。

頒獎典禮上，主辦方還宣布了長三角阿卡貝拉聯盟的成立。今年大賽是上海阿卡貝拉音樂大賽上全面升級的一項賽事，吸引到許多長三角地區阿卡貝拉團隊報名參與，在激烈的競爭後最終有34支團隊晉級決賽比拼，其中包括22支中青年組、9支少年組和3支樂齡組。

經過激烈的角逐，大賽誕生了金銀銅獎、單項獎以及冠亞季軍等各個獎項。最終「Beatbox組」康源、「少年組」WACappella Kids、「中青年組」追光歌手、「樂齡組」上海石化海尚GM&GF，摘得了本次大賽的桂冠。

上海大學音樂學院院長王勇給所有參賽選手提幾個小建議，首先就是苦練基本功很重要，演出過程當中，有部分主唱跑調。其次是阿卡貝拉是一個合作藝術，主唱如果不能跟隊員們保持良好的互動，就不能算是一個合格的主唱。

最後就是原創的曲目還太少，既然阿卡貝拉在海外已經非常流行的唱法，它必定要面臨一個中國化的問題，好作品是能否傳播更長時候的一個保證。