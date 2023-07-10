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長三角阿卡貝拉大賽頒獎 3支台灣團隊獻唱
2023長三角阿卡貝拉音樂大賽頒獎典禮暨大賽冠軍之夜音樂會，9日晚間落幕，3支來自台灣的青年阿卡貝拉團隊，包括首屆上海阿卡貝拉音樂大賽冠軍團隊「尋人啟事The Wanted人聲樂團」、具備台灣原住民以及年輕特色的「餘溫」以及「排灣貝拉」隊伍受邀參加演出。
「今天真的沒有想到拿到冠軍，小朋友都開心地哭了，我自己也會哭。」少年組冠軍「WACappella Kids」團長、台青戴亦君表示，團隊是由只要是對歌唱有興趣的小朋友自願加入，這些參賽的小朋友從零基礎開始，跟著練了三年，有的小朋友每周出席不缺席，然後每個禮拜認真做作業。
頒獎典禮上，主辦方還宣布了長三角阿卡貝拉聯盟的成立。今年大賽是上海阿卡貝拉音樂大賽上全面升級的一項賽事，吸引到許多長三角地區阿卡貝拉團隊報名參與，在激烈的競爭後最終有34支團隊晉級決賽比拼，其中包括22支中青年組、9支少年組和3支樂齡組。
經過激烈的角逐，大賽誕生了金銀銅獎、單項獎以及冠亞季軍等各個獎項。最終「Beatbox組」康源、「少年組」WACappella Kids、「中青年組」追光歌手、「樂齡組」上海石化海尚GM&GF，摘得了本次大賽的桂冠。
上海大學音樂學院院長王勇給所有參賽選手提幾個小建議，首先就是苦練基本功很重要，演出過程當中，有部分主唱跑調。其次是阿卡貝拉是一個合作藝術，主唱如果不能跟隊員們保持良好的互動，就不能算是一個合格的主唱。
最後就是原創的曲目還太少，既然阿卡貝拉在海外已經非常流行的唱法，它必定要面臨一個中國化的問題，好作品是能否傳播更長時候的一個保證。
此外，活動還吸引了來自虹梅漕開發園區的眾多科技企業代表參與其中，尤其是眾多元宇宙產業在這次活動過程中與阿卡貝拉人聲音樂跨界結合，成為了頒獎典禮上的展演特色。
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