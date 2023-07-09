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當代年輕人就業首選？微博調查：六成畢業生想當網紅

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
微博近期公布一項「當代年輕人就業在關注什麼」調查顯示，有六成的大陸畢業生想當網紅。（新華社）
微博近期公布一項「當代年輕人就業在關注什麼」調查顯示，有六成的大陸畢業生想當網紅。（新華社）

隨著社群及自媒體興起，不少兩岸年輕人已悄悄把當網紅、做直播當成理想職業。由於近期恰逢畢業季，微博發表了一項「當代年輕人就業在關注什麼」的調查，數據顯示近萬名受訪的應屆畢業生中，有61.6%的人就業時會考慮網紅或是直播等新興產業，僅有38.4%選擇完全不考慮。

上觀新聞消息指出，近期微博就年輕人就業關注些什麼進行問卷調查。對此，職業發展經紀人佟志剛表示，「從我接觸的求職者來看，2022年開始，越來越多應屆畢業生希望能兼職做主播。」與調查結果符合。

據中國演出行業協會等聯合編制的「中國網絡表演（直播與短影音）行業發展報告（2022-2023）」，截至2022年底，大陸網路表演（直播）產業主播帳號累計開通超過1.5億個。其中，於2022年光是直播、短影音產業直接或間接帶動的就業機會就有超過逾1億個，主要包括直播主播、短影音創作者及其經紀公司、營運團隊等。

針對愈來愈多大陸年輕人選擇加入直播產業，佟志剛分析，這反映出當前年輕人的就業認知正在多樣化，「職業本來就應該是多樣化的」。他認為，大學所學專業知識提供了一技之長，但求職、就業不應該被專業束縛。

報導提及，2022年，一位大陸帶貨直播主黃洪，在做了兩年輔導機構教師後，他被帶貨主播的薪水所吸引，入職廣州某帶貨直播公司。如今，他不只是做直播主還擁有一個7、8人組成的團隊。他透露，近兩年入職該公司的應屆大專院校畢業生在翻倍成長。

對此，廈門大學嘉庚學院任教的人才發展資深顧問陳曉霞同樣認為，「年輕人選擇直播等新興職業是一個很明顯的訊號，說明傳統的階層概念正在被打破」。她分析，大專院校畢業生加入直播產業後，直播產業的整體質量可能也會更高一些，讓整個直播營商環境朝著良性方向發展。

然而，就直播或是網紅產業是否有那麼「好賺」，陳曉霞提到，直播產業「二八定律」指的是2成的人賺走了8成的利潤。她提醒，「我們看到的只是20%取得成功被仰望的人，其實更多人是仰望者」。部分低薪的「仰望者」在經歷過一天5、6小時直播後，便會選擇退出。

值得注意的是，以直播為主要收入來源的直播主中，95.2%月收入為人民幣5,000元以下，僅0.4%直播主月收入達人民幣10萬元以上。

此外，隨著大量年輕人湧入直播等新興產業，報導稱，直播產業吃「青春飯」也愈加明顯。據上述中演協報告顯示，2022年的直播從業人員當中，年齡區間在18至29歲中直播主最多，佔全部的64.2%。而30至39歲的佔比僅為20.9%。

直播主 主播 網紅 求職

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