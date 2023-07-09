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大陸近日多地接連傳出猴痘病例 不排除出現更多確診者

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國大陸多地近日接連傳出猴痘確診病例。圖為早前非洲中部國家剛果一名感染猴痘病毒的男童發病後症狀。（路透）
中國大陸多地近日接連傳出猴痘確診病例。圖為早前非洲中部國家剛果一名感染猴痘病毒的男童發病後症狀。（路透）

據人民日報健康客戶端報導，中國大陸五天內有三地確診5例猴痘病例。其中，天津報告1例，湖南長沙報告3例，遼寧瀋陽報告1例。另，上個月北京與廣州也分別傳出1例和2例猴痘病例。北京佑安醫院呼吸與感染性疾病科主任醫師李侗曾指出，隨著確診病例增多，不排除接下來接觸者中可能會出現更多的零星關聯確診病例。

不過，人民日報健康客戶端引述多位臨床感染科專家的說法指出，一般人感染猴痘病毒的風險低，無需恐慌。

深圳市第三人民醫院院長盧洪洲表示，猴痘病毒主要通過破損的皮膚和黏膜進入人體，普通市民感染猴痘病毒的風險低。

盧洪洲稱，普通人群日常外出，正常工作、生活感染猴痘的可能性極低。且猴痘是一種自限性疾病，症狀可能持續2至4周，臨床症狀普遍較輕。

北京佑安醫院呼吸與感染性疾病科主任醫師李侗曾說，控制傳染源，切斷傳播途徑，保護易感人群，是預防猴痘形成規模傳播的三大途徑。

李侗曾指出，隨著確診病例增多，不排除接下來接觸者中可能會出現更多的零星關聯確診病例，但形成流行的可能性很小。此外，目前沒有證據證明病毒傳播跟溫度有關，普通人群只要注意做好防範，感染風險極低。

李侗曾建議，接觸者中如出現發燒、淋巴結腫大、皰疹等，應該及時到醫院的皮膚科或感染科就診，由專業的醫務人員通過各種檢測方法進行診斷；普通人群則要避免和猴痘患者、接觸者密切接觸，同時主動學習猴痘相關知識，養成良好的衛生習慣。

中國疾控中心則提醒，近期已回國和即將回國人員需注意自我健康監測，若在國外有過可疑動物和人員或猴痘病例的接觸史和暴露史，可主動聯繫當地疾控機構進行諮詢和報備；若出現發燒、皮疹等症狀，應主動就醫，並告知接診醫生境外旅居史，以協助診斷和治療。

根據世界衛生組織公布的訊息，目前全球已有111個國家和地區發現猴痘病例。5月11日，世界衛生組織研判後宣布，猴痘疫情不再構成「國際關注的突發公共衛生事件」，目前，猴痘對公眾的感染風險低。

猴痘 確診

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