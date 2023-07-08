求職傷透腦筋…華為面試問「要先幫哪位客人倒水？」 陸網友被考倒

到大公司就職是許多人的夢想，但面試狀況百百種，不少問題也考倒一票求職者。近日，一則疑似為華為公司的面試考題流出，題目問道「若有5位客人到你家作客，該先為誰倒水？」，選項則包含爺爺、老師、主管…等人。該面試考題掀起大陸網友熱議。

大陸一名網友在社交平台「小紅書」上分享一則面試考題，該題目疑似出自大陸科技公司華為，且是專門為高管級職群所設立的測驗。從圖片可見，該題目問道「假如你家裡來了如下客人，你會先給誰倒水呢？」，選項共有5個，分別為舅舅、老師、死黨、爺爺及主管（原文為領導）。

網路流傳一則疑似華為面試的考題，掀起大陸網友討論。圖／取自小紅書

該題目在大陸社交平台引發熱烈討論，不僅小紅書，連微博的網友們也跟著一起解題。網友分成兩派辯論，有人認為應先為長者服務，「百善孝為先，先給爺爺倒」、「先給爺爺倒吧，他輩分最大又是我的親人」，另一派則覺得要先接待來訪的主管，「先給主管，首先依親情關係來說，爺爺是最親的人，家裡人會因為倒水沒先給他而生氣嗎」、「一定是選主管，這是上班面試題，不是試卷」。

一名網友則提出個人見解，「主管→老師→爺爺→舅舅→死黨→自己，因為順序是從客到主，從不熟到熟」，也有人提出其他解方，「讓死黨跟我一起一人端兩杯，剩下所有人同時拿到水」、「直接倒五杯放他們面前，讓他們自取不要客氣」、「好奇怪啊，出題的人家裡沒有托盤嗎？我們都是全部倒好，用托盤一起上」。

靈活的考題考倒一票網友，也有人忍不住吐槽，「我是去世了嗎？他們同時出現在我家？」、「同樣的疑問，除了我走了，否則不可能湊齊這一桌」、「別猜了，正確答案肯定是『誰用華為，給誰倒水』」。

部分鄉民也懷疑真實性，認為大公司應該不會出這類型的考題，對此有網友回應，「我遇到過，但不是這個題目。是問我家裡有事和專案緊急要加班，問我選哪個？還有問我工作中同事精神崩潰，問我怎麼辦？」、「我（面試時）就是掛在華為的性格測試，有很多很怪的題目」。