快訊

好市多起司驗出致癌物致電顧客召回 食藥署調查中

教授爆性騷「要女學生互摸、傳裸照」 真理大學啟動性平調查

求職傷透腦筋…華為面試問「要先幫哪位客人倒水？」 陸網友被考倒

聯合新聞網／ 綜合報導
一則疑似華為公司的面試考題在網路上瘋傳，大陸網友分多派辯論，引發熱議。法新社
一則疑似華為公司的面試考題在網路上瘋傳，大陸網友分多派辯論，引發熱議。法新社

到大公司就職是許多人的夢想，但面試狀況百百種，不少問題也考倒一票求職者。近日，一則疑似為華為公司的面試考題流出，題目問道「若有5位客人到你家作客，該先為誰倒水？」，選項則包含爺爺、老師、主管…等人。該面試考題掀起大陸網友熱議。

大陸一名網友在社交平台「小紅書」上分享一則面試考題，該題目疑似出自大陸科技公司華為，且是專門為高管級職群所設立的測驗。從圖片可見，該題目問道「假如你家裡來了如下客人，你會先給誰倒水呢？」，選項共有5個，分別為舅舅、老師、死黨、爺爺及主管（原文為領導）。

網路流傳一則疑似華為面試的考題，掀起大陸網友討論。圖／取自小紅書
網路流傳一則疑似華為面試的考題，掀起大陸網友討論。圖／取自小紅書

該題目在大陸社交平台引發熱烈討論，不僅小紅書，連微博的網友們也跟著一起解題。網友分成兩派辯論，有人認為應先為長者服務，「百善孝為先，先給爺爺倒」、「先給爺爺倒吧，他輩分最大又是我的親人」，另一派則覺得要先接待來訪的主管，「先給主管，首先依親情關係來說，爺爺是最親的人，家裡人會因為倒水沒先給他而生氣嗎」、「一定是選主管，這是上班面試題，不是試卷」。

一名網友則提出個人見解，「主管→老師→爺爺→舅舅→死黨→自己，因為順序是從客到主，從不熟到熟」，也有人提出其他解方，「讓死黨跟我一起一人端兩杯，剩下所有人同時拿到水」、「直接倒五杯放他們面前，讓他們自取不要客氣」、「好奇怪啊，出題的人家裡沒有托盤嗎？我們都是全部倒好，用托盤一起上」。

靈活的考題考倒一票網友，也有人忍不住吐槽，「我是去世了嗎？他們同時出現在我家？」、「同樣的疑問，除了我走了，否則不可能湊齊這一桌」、「別猜了，正確答案肯定是『誰用華為，給誰倒水』」。

部分鄉民也懷疑真實性，認為大公司應該不會出這類型的考題，對此有網友回應，「我遇到過，但不是這個題目。是問我家裡有事和專案緊急要加班，問我選哪個？還有問我工作中同事精神崩潰，問我怎麼辦？」、「我（面試時）就是掛在華為的性格測試，有很多很怪的題目」。

面試 考題 求職 主管 爺爺 華為 小紅書

延伸閱讀

被妻子罵「沒用」後爆炸！狠男自宮狠切4刀 放話「很貴就切了」嚇壞醫生

惡臭撲鼻！他搭機見地上鮮紅一片「人血染濕背包」 空服員解釋讓他氣炸

她懷三胞胎撐出「圓柱形」巨肚 網友嚇到：不敢生小孩了

回訊息要小心！農民貼「這表情符號」被視為簽約 沒交貨慘賠186萬

相關新聞

求職傷透腦筋…華為面試問「要先幫哪位客人倒水？」 陸網友被考倒

到大公司就職是許多人的夢想，但面試狀況百百種，不少問題也考倒一票求職者。近日，一則疑似為華為公司的面試考題流出，題目問道「若有5位客人到你家作客，該先為誰倒水？」，選項則包含爺爺、老師、主管…

論壇活動氾濫 陸11部門專項清理整治

為整頓論壇活動過多過濫問題，打擊其中存在的違法違規行為，中共中宣部等11部門近日聯合印發通知，將在全大陸範圍內展開專項清...

廣場舞落伍啦！這群大爺、大媽甩頭蹦迪 成都「黃金灘」火了

大爺大媽如果只愛跳廣場舞就落伍了，現在流行的是「到黃金灘蹦迪」。四川成都的「鄉材大舞台」近來突然火了，每到傍晚就聚集上千...

河道通公司 上海男划船上下班 單程花費50分鐘

對於上班族來說，大多數人不是搭車、就是開車上下班，但上海一名男子日在網上發布每天划船上下班的視頻，頓時引來大量網友關注。

港研隨內地禁日10地食品 日式食肆擬在排核水首周休業

日本計畫今年8月排放福島第一核電站核廢水，內地7日宣布禁止進口福島等10個都縣的食品進口。環境及生態局回覆查詢表示，一旦...

美抵港旅客攜CBD護理用品囚2月 港首宗違例

一名32歲女遊客3月從美國飛抵香港時，被海關發現行李內藏含有懷疑大麻二酚（CBD）的個人護理用品，亦在一個玻璃瓶內檢獲約...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦