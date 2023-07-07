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情侶被逼分手⋯10年後重遇 男鼓起勇氣說「這句話」再續前緣

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸一對情侶10年前被家長逼迫分手，10年後兩人在同學會重遇，發現男未婚女未嫁，兩人決定攜手共度人生。圖擷自微博
中國大陸一對情侶10年前被家長逼迫分手，10年後兩人在同學會重遇，發現男未婚女未嫁，兩人決定攜手共度人生。圖擷自微博

有情人終成眷屬！中國大陸河南一對情侶，10年因女方雙親反對而分手，10年後兩人在一場同學會重遇，得知彼此仍未婚，男方鼓起勇氣說了一句「這次我們不要再錯過了好嗎？」，女子羞澀點頭，兩人激動相擁決定攜手共度人生。故事感動眾人，直呼「讓人再次相信了愛情」。

根據《微博》報導，中國大陸河南省一對情侶，10年前原有意論及婚嫁，但女方家長認為男方家境太窮了，認為女兒嫁過去定會受苦，堅決反對。即便是女兒苦苦哀求，表明男友對自己很好，一定不會讓她受苦的，女方家長仍認定婚姻要長久，必需要有經濟基礎，就這樣，兩人被逼分手。

10年後，兩人在一場同學會上相遇，當看到對方時都很激動，雖然彼此模樣隨著年齡增長有些變化，但仍是彼此記憶中的樣子。

男子先開口問了句「你好嗎？」，但心裡猜想女子應該早已結婚生子了吧，畢竟她是這麼地漂亮，但卻聽到女方回答「不是很好，這麼大了還沒出去？」，心中也在猜想著對方的婚姻狀況。

男子聽到女方的回答，得知她仍未嫁，驚喜萬分，馬上說「我也沒有結婚，我一直忘不掉你！」，並鼓起勇氣問女方「這次我們不要錯過了好嗎？」女子一臉羞澀，但還是點了點頭，男子欣喜的一把抱住女子，兩人緊緊相擁，男子對女子承諾「我不會再放手！現在我有能力給你幸福的生活！」

故事曝光，眾人紛紛留言祝福，「緣分天注定，是你的始終屬於你，無論走到天涯海角，有緣分的終會走在一起」、「讓人再次相信愛情了！兩人分手10年後還能深深愛著對方，你未娶我未嫁，再續前緣，祝福他們！」、「現在一個嫁不出去，一個娶不到老婆，父母不同意也要同意了！所以兩個年輕人真心相愛，父母就不要橫加干涉，不然孩子都可以打醬油了」。

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