男女入超市「手撕榴槤」！連開4個偷食果肉後續更衰 店家報警

榴槤雖香，也應付錢購買。大陸網絡流傳閉路電視片段，山西一對男女走入超市榴槤貨架，上演「手撕榴槤」即場偷吃，女客人徒手打開榴槤殼後伸手取出果肉，當場吃完還將果核丟入櫃底，動作相當熟練。超市指同行男子之後也有樣學樣偷吃，2人一共開了4個榴槤，每個吃掉1、2房的果肉，剩下的難以再賣出，損失逾千元人民幣，店方目前已報警。網民笑言女子手法熟練，應該不是初犯，「有那麼好吃嗎？尊嚴都不要了」。

內媒報道，7月3日，山西大同有男女入超市偷吃榴槤，職員翻查閉路電視發現，呼籲2人回去賠錢。從閉路電視畫面所見，女子在超市內趁無人為意，站在榴槤架前徙手扒開榴槤，再將手攝入殼內拿出部份果肉，成功後馬上退後一步放入口爽吃，身旁男子見狀和她閒聊。女子咀嚼一番後將果核取出，返回貨架彎腰丟入櫃底。

超市回應內媒表示，該名男子之後也有樣學樣偷吃，一共有4個榴槤被打開，每個都被吃掉1、2房的肉。超市人員受訪時語氣無奈，「這事情也是第一次見，每個裏面都扒開了2房」，由於榴槤被拆開，「這個被戳，那個被戳的，不能賣了」，剩餘的他自己拆開來吃了，損失了千多元。

超市目前已報警，但警方還未找到偷吃榴槤的男女，希望他們看到閉路電視片段後主動前往賠償。

網民笑言女子偷吃榴槤手法熟練，「服了，估計不是第一次這樣了」、「買不起還嘴饞，丟人現眼」、「一下吃7、8房肉，也是厲害」。不過，有網民認為超市「叫價」過高，榴槤應該是放到過熟、有點開口才能徒手扒開，「這放到開口還能徒手被扒開的榴槤也能值千把塊，也是過分」、「那個榴槤市場價也就100多1個，4個最多也超不過800，成本就更少了，但是這人的就算賠1萬也是活該」。

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文章授權轉載自《香港01》