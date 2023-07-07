南航廣州-莫斯科復航 首班載客逾9成

7月5日14時31分，中國南方航空（南航）廣州至莫斯科CZ655航班搭載270餘名旅客從廣州白雲國際機場順利起飛，這是時隔三年，南航廣州至莫斯科航線首次復航，也是2023年暑運以來南航廣州樞紐恢復的第一條國際航線。

中新社報導，「太開心了，南航廣州直飛莫斯科的航班終於恢復了，現在回國的航班越來越多，不再一票難求，為我們這些往來中俄兩地的務工人員提供了便利，讓我們有了更多選擇。」在廣州白雲國際機場南航值機區域辦理值機手續的旅客陳先生說。

據南航工作人員介紹，本次廣州至莫斯科國際航線採用空客A350機型執飛，每周三、五、日執行。為有序保障航班復航，南航前期制定了復航保障方案，前移服務關口，設置證件處理、移動問詢等崗位，加強對關鍵保障節點的管控。

據瞭解，南航廣州至莫斯科復航首班的客座率超90%，南航地面工作人員開設5個值機專櫃，為出境旅客提供便捷指引，同時與南航俄羅斯場站、機場海關聯檢等單位高效協作配合，建立順暢的信息溝通渠道，開設綠色通道，加強值機、登機環節的服務引導，形成全流程、全方位的服務鏈條。