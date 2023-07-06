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客人買緊身裙隔天退貨遭拒 業者曝「試穿沒穿內褲」網驚：怎知道？

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸一名女子到服飾店買裙子，隔天想退貨卻遭拒，理由竟是她試穿時沒穿內褲。圖擷取自微博
中國大陸一名女子到服飾店買裙子，隔天想退貨卻遭拒，理由竟是她試穿時沒穿內褲。圖擷取自微博

中國大陸近日發生一起消費糾紛，一名女子到當地服飾店買緊身裙，隔天想退貨卻遭業者拒絕，理由竟是「試穿時沒穿內褲」，文章曝光引發熱議，許多人都力挺老闆作法，但更多人好奇的是「老闆怎知她沒穿？」。

根據陸媒「新浪網」報導，事件發生於安徽省蕪湖市，一名女子到當地服飾店試穿緊身裙，最後決定購買，但隔天卻又拿來退貨，當時老闆娘表示上衣可退，但下半身的緊身裙不能退，因為她試穿時沒穿內褲，並解釋自己不是嫌她髒，是必須為其他顧客負責，因此堅持不給換。

怎料，該名女子卻反嗆，「我經常裸奔的...人家私下處理過的(指私密處)。那是你沒去過國外，人家都不穿的」。老闆娘則無奈表示，「昨天妳要跟我說妳沒有穿內褲，講真心話我也不會讓妳試，我真的是第一次遇到像妳這樣的客人，內褲不穿能試裙子，而且還要試那麼多條」。

老闆娘也公布店內監視器畫面，透露自己是在與女客人聊天當中，得知對方居然不穿內褲就試穿，當天該名顧客還試穿了3件裙子，只買走其中2件，老闆娘就坦言，如果早知道客人沒穿內褲，絕對不會讓她試穿，如今想拿裙子來退貨，自己當然不給退換。

事件曝光後，在網路上引起熱議，網友們紛紛表示，「正常人會不穿內褲出門嗎」、「聽她意思，國外生活都是光屁股的啊」、「穿不穿內褲是她的自由，但是不穿內褲試穿衣服，就是不對」、「不穿內衣可以理解，不穿內褲有多髒啊」、「我比較想知道是聊到什麼知道對方沒穿內褲的」、「誰買了她退的裙子，誰倒了八輩子霉」。

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