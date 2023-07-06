引入大數據 助長江升級「智水」

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
大陸水利部長江水利委員會主任馬建華稱，信息技術正加速賦能長江治理，長江治理進入數位化時代。圖為船舶有序通過三峽雙線五級船閘。（新華社）
大陸水利部長江水利委員會主任馬建華稱，信息技術正加速賦能長江治理，長江治理進入數位化時代。圖為船舶有序通過三峽雙線五級船閘。（新華社）

空天地一體化監測、亞米級（指測量精度可精確到分米、釐米甚至是毫米）航道導航、數位孿生項目加快建設，輕點手機就有清汙船到碼頭收垃圾，這是近日沿長江可看到的場景。大陸水利部長江水利委員會主任馬建華說，信息技術正加速賦能長江治理，長江治理進入數位化時代。

新華社報導，「長江治理信息化建設持續提速，目前長江已成為世界上數位化程度較高的河流之一。」馬建華說，日益完善的信息化和數位化治理體系，成為長江大保護和流域高質量發展的支撐和保障。

走進長江水旱災害防禦的「神經中樞」——長江委水文局長江水文情報預報中心，巨大的螢幕上不停閃爍著長江流域的各個點位水位、流速等實時信息。工作人員時而緊盯螢幕，時而三五人一組，對收集到的數據進行分析研判。

長江委副總工程師陳桂亞介紹，人工報汛已成為歷史，現在長江流域建有水雨監測預報站點約3萬個，全自動化實時監測，基本實現水監控的空天地一體化。

6月1日起，長江幹線北斗衛星地基增強系統工程正式投入運行並對外服務。大陸交通運輸部長江航務管理局副局長李江說，這個系統規模大、覆蓋範圍廣、服務性能高，可將長江幹線船舶導航精度提升至亞米級。

長江航運曾飽受地形和天氣制約，長江數位航道全面應用後，電子航道圖覆蓋幹支流近5000公里航道，晝夜通航讓「黃金水道」成色更足。

數位技術賦能，推動長江從「治水」向「智水」升級。4月28日，大陸首個數位孿生流域建設重大項目——長江流域全覆蓋水監控系統建設項目正式開工建設。項目建成後，將進一步夯實長江流域治理的算據、算法、算力基礎，提升流域治理的數位化、網路化、智能化水平。

同時，長江航務管理局推出集政務、通航、運輸等服務於一體的「長江e+」平台，實現水上政務服務「一站通辦」。如今，船員只需掏出手機，輕輕一點，就可以實時了解水文、氣象、通航等信息，辦理汙染物接收、岸電服務等基礎性業務。

中國工程院院士、長江委長江設計集團首席科學家鈕新強說，長江治理的數位化時代已經來臨。但也要看到長江流域廣闊，區域間發展不平衡，長江治理的數位化水平還有很大提升空間。

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